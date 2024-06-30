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5 знаменитостей старше 50 років, які ніколи не робили пластичних операцій

Шерон Стоун і Сальма Хаєк (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ми звикли до того, що зірки часто вдаються до пластичних операцій, щоб залишатися молодими. Однак серед знаменитостей є жінки, які не бояться старіти і сміливо кажуть "ні" ботоксу та хірургічному втручанню.

Про кого йде мова - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Шерон Стоун, 66 років

Актриса займається спортом 4-5 разів на тиждень і купує креми для обличчя в аптеці. В одному з інтерв'ю вона заявила, що ніколи не робила пластичних операцій.

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Джуліанна Мур, 63 роки

Джуліанна Мур запевняє, що старіння її не турбує. Актриса захоплюється йогою і обожнює кардіотренування.

Джуліанна Мур (фото: instagram.com/juliannemoore)

Сальма Хаєк, 57 років

У різних інтерв'ю актриса неодноразово стверджувала, що ніколи не вдавалася до пластичних операцій. Запідозрити її в нещирості вкрай складно.

Сальма Гаєк (фото: instagram.com/salmahayek)

Сінді Кроуфорд, 58 років

Знаменита модель Сінді Кроуфорд приділяє особливу увагу догляду за шкірою, віддаючи перевагу маскам для мікродермабразії, сонцезахисному крему і зволожувальним засобам. Вона також регулярно займається спортом.

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford​​​​​​​)

Меріл Стріп, 74 роки

Зі слів оскароносної акторки Меріл Стріп, вона не підтримує пластичні операції. Її зовнішній вигляд підтверджує, що жінки, як хороше вино, тільки поліпшуються з віком.

Меріл Стріп​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

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