6 зірок, які ніколи не сиділи на дієтах

Емма Стоун

Одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду відверто заявляє, що не виносить дієти. Вона ніколи не дотримувалася суворих обмежень у харчуванні. Підтримувати ідеальну форму їй допомагають пілатес, ходьба, скелелазіння, а також традиційні тренування в спортзалі.

Секрет успіху криється в гармонії з власним тілом та інтуїтивному харчуванні. Емма зізнається, що не відмовляє собі в солодкому чи солоному, коли цього справді хочеться.

Емма Стоун (фото: Getty Images)

Пріянка Чопра

Володарка приголомшливої фігури і титулу "Міс Світу 2000" зізнається, що ніколи не обмежує себе в їжі.

"Я можу з'їсти що завгодно за столом, - розповідала Пріянка в інтерв'ю журналу Elle. - Крильця баффало, піца пепероні, подвійний чизбургер, стейк, біфштекс і ще раз стейк! Бог дав мені хороший обмін речовин, і я відчуваю, що мій обов'язок - підживлювати його!".

Пріянка - одна з тих, кому пощастило з генетикою, і завдяки прискореному метаболізму вона зберігає фігуру, не відвідуючи спортивні зали і насолоджуючись улюбленими стравами.

Пріянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)

Дженніфер Лоуренс

Зірка "Голодних ігор" ніколи не дотримується суворих дієт, навіть коли готується до ролі у фільмі. Вона обожнює побалувати себе смаженим сиром та іншим фастфудом. В одному з інтерв'ю Дженніфер зізналася, що її дратує навіть сама згадка слова "дієта".

На думку акторки, ідеалізовані образи жінок завдають шкоди молодому і вразливому розуму, а в прагненні досягти фігури мрії, дівчата катують себе голодом і можуть розвинути розлади харчової поведінки.

Дженніфер переконана, що медіа повинні перестати пропагувати "ідеальне" тіло і більше акцентувати увагу на важливості любові до себе.

Дженніфер Лоуренс (фото: instagram.com/1jnnf)

Кейт Вінслет

Акторка пишається своїми пишними формами і з задоволенням демонструє їх у різних образах. Однак, за словами Кейт, протягом усього свого життя вона жодного разу не зустрічала жінку, повністю задоволену своєю зовнішністю.

Сама акторка дотримується іншої точки зору - вона любить своє тіло і постійно працює над собою. У 2017 році, коли її запитали, як перестати турбуватися про дієти, Кейт відповіла: "Я не знаю, скільки я важу. Я не вставала на ваги вже 12 років".

Кадр з серіалу "Режим"

Меган Фокс

Меган Фокс, яку вважають секс-символом для мільйонів жінок і чоловіків, вражає своєю зовнішністю, і важко повірити, що вона не дотримується суворих дієт. Звичайно, Меган уважно стежить за своїм харчуванням, але без жорстких обмежень.

Вона віддає перевагу японській кухні, уникає оброблених продуктів і дозволяє собі кілька чашок кави на тиждень.

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Сальма Хайєк

Мексиканській актрисі 57 років - і вона має чудовий вигляд. Сальма Хайєк також не дотримується суворих дієт і не відмовляє собі в жирній їжі.

Акторка зізнається, що їй важко довго залишатися на дієті, бо їжа - її слабкість. Один із ключів до прекрасної фігури Сальми - здоровий та активний спосіб життя.

Сальма Хайєк (фото: instagram.com/salmahayek)