6 "зимових" фруктів, які допоможуть і схуднути, і зміцнити імунітет

Яблука

Яблука - багаті на клітковину фрукти, які можуть допомогти травленню та сприяти відчуттю ситості. Їх природна солодкість задовольняє тягу до солодощів, що робить їх чудовим вибором для перекусу для тих, хто стежить за своєю фігурою. З яблук можна робити смузі, додавати їх до фруктових салатів або ж їсти цільними.

Груші

Груші з високим вмістом харчових волокон покращують травлення та допомагають контролювати апетит. Їх низький вміст калорій робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче скинути зайву вагу і прагне підтримувати здоровий баланс у раціоні.

Грейпфрут

Відомий своїми властивостями прискорювати метаболізм, грейпфрут є чудовим вибором для тих, хто хоче схуднути. Його унікальна комбінація ферментів і антиоксидантів може допомогти знизити рівень інсуліну та спонукати організм спалювати жир ефективніше.

Апельсини

Багаті вітаміном С і клітковиною апельсини не тільки освіжають, але й сприяють здоровому схудненню. Вміст клітковини сприяє травленню, а вітамін С підтримує імунну систему взимку.

Ківі

Наповнений поживними речовинами та низьким вмістом калорій, ківі є джерелом вітаміну С, вітаміну К та харчових волокон. Його яскрава зелена м’якоть додає смаку салатам і закускам без шкоди для здоров’я.

Гранати

Насичені антиоксидантами, гранати мають солодкий смак, а також сприяють зниженню ваги. Зернами гранату можна посипати салати або насолоджуватися окремо, як поживною закускою.