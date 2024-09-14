6 вправ з канатами, які допоможуть спалити жир та схуднути

Канатна хвиля

Основні рухи з канатом - це створення хвилі. Ускладнення і різноманітність вправ створюється завдяки різному положенню тіла та різному хвату. Перевагою такого тренування є те, що м'язи всього корпусу постійно напружені.

ухайте руками вгору і вниз по черзі, створюючи хвилі.

Бічна планка з канатом