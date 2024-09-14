UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

6 вправ з канатами, які допоможуть спалити жир та схуднути

Вправи в спортзалі з канатами для схуднення (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тренування з канатами стали популярними. Раніше їх активно використовували у своїх тренуваннях спортсмени різних єдиноборств, а зараз вони є практично в кожному фітнес-центрі. До того ж вони ефективні при схудненні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Канатна хвиля

Основні рухи з канатом - це створення хвилі. Ускладнення і різноманітність вправ створюється завдяки різному положенню тіла та різному хвату. Перевагою такого тренування є те, що м'язи всього корпусу постійно напружені.

ухайте руками вгору і вниз по черзі, створюючи хвилі.

Бічна планка з канатом 

Читайте РБК-Україна в Google News
ВагаСпортзал