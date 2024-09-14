6 вправ з канатами, які допоможуть спалити жир та схуднути

Тренування з канатами стали популярними. Раніше їх активно використовували у своїх тренуваннях спортсмени різних єдиноборств, а зараз вони є практично в кожному фітнес-центрі. До того ж вони ефективні при схудненні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Основні рухи з канатом - це створення хвилі. Ускладнення і різноманітність вправ створюється завдяки різному положенню тіла та різному хвату. Перевагою такого тренування є те, що м'язи всього корпусу постійно напружені.
ухайте руками вгору і вниз по черзі, створюючи хвилі.
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