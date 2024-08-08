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6 вправ із низьким навантаженням, щоб позбутися в'ялості шкіри та схуднути

Які вправи допоможуть підтягнути шкіру та схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мати підтягнуту шкіру тіла хоче кожна людина. Прибрати жир на боках, руках та підтягнути шкіру допоможуть прості вправи. До того ж їх можна виконувати навіть вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Випади

Зробіть великий крок назад - достатньо, щоб коліна утворювали два кути по 90 градусів внизу. Потім підтягніться назад, витягнувши передню ногу.

Зробіть по 10 повторень на кожну ногу.

Вправа "випади" (фото: eatthis.com)

Віджимання

Прийміть положення віджимання, розставивши руки на ширині плечей. Тримайте нижню частину спини рівною, не дозволяйте стегнам провисати. Опустіться вниз, тримаючи лікті близько до тіла.

Віджимання (фото: eatthis.com)

Планка

Спирайтесь на передпліччя, тримаючи тіло прямо. В планці нижня частина спини повинна бути рівною.

Виконайте 5 повторення по 30 секунд.

Планка (фото: eatthis.com)

Тазові мости 

Ляжте на землю, зігніть коліна, а ступні поставте на підлогу. Стисніть сідниці, щоб підняти стегна і має утворитись ніби міст.

Тазові мости (фото: eatthis.com)

Ведмеже повзання

Поставте руки на землю та поповзіть вперед, роблячи невеликий крок правою рукою і лівою ногою черзі. Тримайте стегна низько, а голову піднятою.

Виконайте 15 повторень.

Ведмежі повзання (фото: eatthis.com)

Стілець біля стіни

Станьте спиною до стіни, а ноги розставте на ширині плечей. Опустіться в положення ніби сидите на стільці.

Має утворитись кут в колінах 90 градусів.  

Виконайте 3 повторення по 30 секунд.

Стілець біля стіни (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли про 7 ознак, що тренування не дають результату і що з цим робити.

Також читайте, як швидко схуднути, не рахуючи калорій.

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