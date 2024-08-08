6 вправ із низьким навантаженням, щоб позбутися в'ялості шкіри та схуднути

Мати підтягнуту шкіру тіла хоче кожна людина. Прибрати жир на боках, руках та підтягнути шкіру допоможуть прості вправи. До того ж їх можна виконувати навіть вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Зробіть великий крок назад - достатньо, щоб коліна утворювали два кути по 90 градусів внизу. Потім підтягніться назад, витягнувши передню ногу.
Зробіть по 10 повторень на кожну ногу.
Прийміть положення віджимання, розставивши руки на ширині плечей. Тримайте нижню частину спини рівною, не дозволяйте стегнам провисати. Опустіться вниз, тримаючи лікті близько до тіла.
Спирайтесь на передпліччя, тримаючи тіло прямо. В планці нижня частина спини повинна бути рівною.
Виконайте 5 повторення по 30 секунд.
Ляжте на землю, зігніть коліна, а ступні поставте на підлогу. Стисніть сідниці, щоб підняти стегна і має утворитись ніби міст.
Поставте руки на землю та поповзіть вперед, роблячи невеликий крок правою рукою і лівою ногою черзі. Тримайте стегна низько, а голову піднятою.
Виконайте 15 повторень.
Станьте спиною до стіни, а ноги розставте на ширині плечей. Опустіться в положення ніби сидите на стільці.
Має утворитись кут в колінах 90 градусів.
Виконайте 3 повторення по 30 секунд.
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