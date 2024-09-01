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6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідниць

Які вправи з резинкою допоможуть накачати сідниці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фітнес-гумки вже кілька років є одними з найпопулярніших знарядь для тренувань. Вони допомагають чудово активізувати м’язи сідниць і стегон. Вправи з такою гумкою допоможуть ефективно накачати міцні сідниці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Сідничний місток

Натягніть резинку на стегнах. Руки зімкніть в кулак перед собою і повільно присідайте, розставивши ноги на ширині плечей. Вправа залучає м'язи ніг, стегон і сідниць.

Присідання

Встаньте прямо, а ноги поставте на ширині плечей. Резинку розтягніть між ніг, відставте ногу широко в сторону.

Поверніть ногу в початкове положення. Повторіть на іншу сторону.

Ляжте на підлогу на бік, спираючись на руку на лікті. Резинку розтягніть на стегнах.

 і опускайте верхню ногу, потім повторіть на іншому боці.

Встаньте на підлогу на коліна і лікті. Резинку розтягніть над колінами.

По черзі піднімайте одну ногу вгору, зберігаючи пряму спину.

Раніше ми повідомляли про 5 вправ на сходах для струнких стегон, пружних сідниць та спалення калорій.

Також ми писали, які вправи допоможуть перевірити рівень фізичної піготовки.

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Спортзал