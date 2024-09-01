6 вправ з фітнес-резинкою для схуднення та пружних сідниць

Фітнес-гумки вже кілька років є одними з найпопулярніших знарядь для тренувань. Вони допомагають чудово активізувати м’язи сідниць і стегон. Вправи з такою гумкою допоможуть ефективно накачати міцні сідниці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Натягніть резинку на стегнах. Руки зімкніть в кулак перед собою і повільно присідайте, розставивши ноги на ширині плечей. Вправа залучає м'язи ніг, стегон і сідниць.
Встаньте прямо, а ноги поставте на ширині плечей. Резинку розтягніть між ніг, відставте ногу широко в сторону.
Поверніть ногу в початкове положення. Повторіть на іншу сторону.
Ляжте на підлогу на бік, спираючись на руку на лікті. Резинку розтягніть на стегнах.
і опускайте верхню ногу, потім повторіть на іншому боці.
Встаньте на підлогу на коліна і лікті. Резинку розтягніть над колінами.
По черзі піднімайте одну ногу вгору, зберігаючи пряму спину.
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