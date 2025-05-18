6 простих способів нормалізувати артеріальний тиск без ліків

Високий тиск або гіпертонія - це дуже серйозна проблема, але але часто її можна приборкати без ліків.

Про шість науково обґрунтованих способів природним шляхом нормалізувати свій артеріальний тиск та значно знизити ризик інфаркту й інсульту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Зменшіть споживання солі

Натрій, що міститься у звичайній кухонній солі, має прямий вплив на підвищення кров'яного тиску та збільшує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Тому свідоме зменшення кількості солі у вашому раціоні – це потужний крок до нормалізації тиску.

Найбільше "прихованої" солі міститься в оброблених та упакованих продуктах: готових стравах, супах швидкого приготування, різноманітних соусах, крекерах, хлібі, сухих сніданках, переробленому м'ясі (ковбасах, сосисках) та солоних закусках (чіпсах, сухариках).

Спробуйте зробити прості, але ефективні заміни: відмовтеся від магазинної шинки на користь домашньої буженини, замініть чіпси на несолоні горіхи, використовуйте лимонний сік замість соєвого соусу, а крекери – на хрусткі овочеві палички.

Обов'язково читайте етикетки продуктів перед покупкою, звертаючи увагу на вміст натрію (який часто вказується замість солі). Рекомендована добова норма для дорослої людини – не більше 5 грамів солі (2000 мг натрію). Якщо у вас вже діагностовано гіпертонію або серцеву недостатність, ця норма може бути ще нижчою. Порівнюючи різні продукти, обирайте ті, що містять найменшу кількість натрію на 100 грамів.

Зробіть фізичну активність своїм щоденним ритуалом

Регулярні фізичні вправи - це не лише запорука гарного самопочуття, але й чудовий спосіб природним чином знизити артеріальний тиск.

Огляд численних досліджень, проведений Фондом Серця в Новій Зеландії, показав вражаючі результати: люди з високим кров'яним тиском, які регулярно займалися фізичною активністю, змогли знизити свій систолічний тиск в середньому на 12,26 мм рт.ст., а діастолічний – на 6,12 мм рт.ст.

Для досягнення таких позитивних змін рекомендується приділяти щонайменше 2,5 години (150 хвилин) на тиждень фізичній активності помірної інтенсивності. Що це означає? Це така активність, під час якої ви дихаєте частіше, ніж зазвичай, але все ще можете вільно розмовляти.

Не обов'язково записуватися до спортзалу - існує безліч простих способів інтегрувати рух у свій щоденний графік: паркуйте автомобіль за 5-10 хвилин ходьби від дому чи магазину, виходьте з громадського транспорту на одну зупинку раніше, віддавайте перевагу сходах замість ліфта. Кожен крок назустріч активності - це крок назустріч здоровому тиску.

Зробіть рослинну їжу королевою вашого столу

Рослинна їжа має безліч переваг для загального здоров'я, і деякі рослинні продукти мають доведену здатність знижувати кров'яний тиск. Збагатіть свій раціон якомога більшою кількістю різноманітних фруктів та овочів, додайте до свого меню бобові (нут, сочевицю), цільні зерна (овес, коричневий рис) та не забувайте про корисні несолоні горіхи та насіння. Ці продукти не лише багаті на вітаміни та мінерали, але й містять клітковину, яка позитивно впливає на серцево-судинну систему.

4. Скажіть "ні" або значно обмежте вживання алкоголю:

Переконливі наукові докази свідчать про те, що регулярне вживання алкоголю призводить до підвищення кров'яного тиску, що є прямим шляхом до серцевих захворювань та їхніх небезпечних ускладнень.

Безпечної дози алкоголю не існує. Якщо ви все ж вживаєте алкогольні напої, намагайтеся максимально зменшити їхню кількість та частоту. Пийте повільно, чергуйте кожну порцію спиртного зі склянкою води, а замість міцних напоїв обирайте ті, що мають нижчий вміст алкоголю. Якщо ви не п'єте – не починайте.

Знайдіть час для повноцінного відпочинку та боротьби зі стресом

У стані стресу наш організм реагує підвищенням частоти серцевих скорочень та кров'яного тиску. Крім того, у спробі впоратися зі стресом, багато людей схильні до нездорового харчування або зловживання алкоголем, що в довгостроковій перспективі негативно впливає на артеріальний тиск.

Знайдіть час для себе – це не розкіш, а необхідність. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі, прослуховування улюбленої музики або подкастів, заняття улюбленим хобі, прості практики медитації або глибокого дихання – все це дієві способи знизити рівень стресу та підтримати здоровий тиск.

Не відмовляйтеся від призначених ліків

Якщо лікар вже діагностував у вас гіпертонію та призначив медикаментозне лікування, вкрай важливо приймати препарати відповідно до його рекомендацій. Ліки є одним з найефективніших способів знизити ризик серцевого нападу та інсульту.

Якщо ви відчуваєте будь-які побічні ефекти від ліків, обов'язково обговоріть це зі своїм лікарем – можливо, він зможе підібрати вам альтернативний препарат. Ні в якому разі не припиняйте прийом ліків самостійно, без попередньої консультації з фахівцем.