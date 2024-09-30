6 продуктів, які можуть призвести до безпліддя. Ми їмо їх щодня!

Які продукти приводять до безпліддя

ГМО-продукти

Нещодавно фахівці проводили дослідження, до яких увійшов експеримент з прийому хом’яками генно-модифікованого корму. В результаті було відзначено, що розвиток таких тварин загальмувалося.

У посліді майбутнього покоління відзначалися проблеми в кількості дитинчат цей показник різко знизився. У 3-му поколінні практично у всіх тварин виникло безпліддя.

Таким чином, вчені зробили висновок, що генно-модифікована продукція викликає генетичні мутації, які з кожним поколінням тварин ускладнюються.

Щоб зберегти природний процес відтворення потомства, фахівці рекомендують утриматися від прийому таких продуктів.

Алкоголь

Здатність алкоголю викликати небажані зміни практично у всіх органах і системах обумовлена ​​його хімічними властивостями й особливостями його біотрансформації. Молекула етанолу легко проникає в усі тканини та через всі бар’єри. Здатність розчинятися в жирах дозволяє етанолу вбудовуватися в клітинні мембрани й, з одного боку, змінювати їх структуру, з іншого впливати на білки клітинних мембран, порушуючи їх функції.

З іншого боку, участь етанолу в енергетичних процесах призводить до порушення окисно-відновного потенціалу клітини й одночасного порушення обміну білків, жирів і вуглеводів. Значно знижується синтез білка. Звичайно ж, це не може не відбитися на жіночій або чоловічій фертильності.

Алкоголь дуже сильно впливає на фертильність (фото: freepik.com)

Слід також зазначити, що утворений в результаті окислення етанолу ацетальдегід має високу токсичність. Пошкодження органів репродуктивної системи обумовлено властивостями не тільки етанолу, а й ацетальдегіду.

Червоне та перероблене м’ясо

Наукові дослідження показують, що вживання яловичини, ковбас і хот-догів може призвести до безпліддя. Це пов’язано з високим вмістом жирів у переробленому та червоному м’ясі, які можуть порушувати функцію статевих органів.

Випічка

Торти та тістечка, особливо ті, що містять маргарин або підсмажені, також можуть негативно впливати на фертильність. Медичні дослідження вказують на те, що жінки, які часто вживають випічку з високим вмістом вуглеводів, мають на 73% вищий ризик безпліддя та проблем з овуляцією.

Напої із цукром

Вживання не менш ніж семи солодких напоїв на тиждень суттєво знижує рівень фертильності як у жінок, так і у чоловіків. Дослідження, проведене департаментом епідеміології Школи громадської охорони здоров’я університету Бостона, показало, що регулярне споживання солодких напоїв зменшує кількість запліднених і зрілих яйцеклітин.

Молочні продути

Вживання деяких молочних продуктів, особливо жирних, може також негативно впливати на фертильність. Відомо, що у чоловіків, які споживають багато молока та сиру, може знижуватися якість сперми.