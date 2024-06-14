6 помилок в зберіганні продуктів, що можуть призвести до отруєння

Зберігання вологих фруктів та овочів у холодильнику

Хоча може виникнути спокуса промити фрукти та овочі перед тим, як зберігати їх у холодильнику, це не найкращий спосіб зберегти їхній термін придатності.

За даними Міністерства сільського господарства США, найкраще мити продукти безпосередньо перед тим, як ви готові їх з'їсти або приготувати.

Адже волога сприяє розмноженню мікроорганізмів, таких як бактерії та пліснява, навіть при прохолодній температурі в холодильнику, а вода змиває захисну плівку.

Тож фрукти та овочі рекомендують зберігати в оригінальній упаковці або перекласти їх в інший контейнер, залежно від типу продукту.

Зберігання продуктів без упаковки

Деякі мікроорганізми (наприклад, пліснява та дріжджі) можуть процвітати при низькій температурі в холодильнику, де вони можуть циркулювати в повітрі і потрапляти на їжу, яка незагорнута в харчову плівку або не в контейнері.

До того ж вплив повітря може також прискорити хімічний розпад ароматичних сполук у продуктах. Також продукти можуть досить швидко набувати запахів з холодильника.

У морозильній камері ріст мікробів зазвичай неможливий, але якщо заморожені продукти не накрити, вони повільно реагуватимуть з киснем повітря і набуватимуть неприємного запаху, а їхня поверхня висихатиме внаслідок впливу кисню.

Розміщення яєць у дверцятах холодильника

Деякі холодильники мають спеціальний лоток для яєць у дверцятах. Однак використовувати його не рекомендують - зберігання яєць у цьому місці може становити ризик для безпеки харчових продуктів.

Коли двері відчиняються - що трапляється часто температура яєць підвищується. Це призводить до того, що вони опиняються в небезпечній температурній зоні, в якій можуть швидко розмножуватися бактерії, такі як сальмонела. Найкраще ж місце для зберігання яєць - задня частина полиці.

Занадто довге зберігання залишків їжі

Залишки їжі можуть врятувати час у напружені вечори, особливо якщо ви готуєте для кількох людей. Але всупереч поширеній думці, правильне зберігання залишків їжі в холодильнику не означає, що вони зберігатимуться довго.

За словами фахівців, через три-чотири дні кількість мікроорганізмів, що розмножуються у свіжоприготованій їжі, є досить високою.

До того ж не завжди можна визначити, чи містить їжа хвороботворні мікроорганізми, оскільки ці мікроби не змінюють її зовнішнього вигляду, кольору чи текстури, згідно з даними Міністерства сільського господарства США.

Не маркувати контейнери

Маркування їжі - один з найпростіших способів переконатися, що ви з'їсте її в рекомендований термін. Багато хто покладається на свою пам'ять, щоб визначити, коли щось було відкрито або приготовлено - проте легко забути щось в швидкому темпі життя.

Маркуючи продукти до того, як вони потрапляють до холодильника, морозильної камери чи комори, вам буде легше знайти їх до того, як вони зіпсуються. Таким чином, маркування допоможе знизити ризик харчових захворювань і зменшити кількість відходів на кухні.

Вибір неправильної полиці в холодильнику

Ще однією поширеною помилкою при зберіганні продуктів є розміщення їх на неправильних полицях. Якщо зберігати продукти у неправильному місці в холодильнику, соки з сирого м'яса чи риби можуть капати на інші продукти, що потенційно може призвести до поширення хвороботворних бактерій.

Зокрема, сире м'ясо може містити такі мікроби, як сальмонела або кишкова паличка, які зазвичай знищуються в процесі приготування.

Але якщо ці патогени поширюються на інші продукти (наприклад, на сирий салат), вони можуть становити ризик харчового отруєння.

Через це рекомендують зберігати сире м'ясо або рибу на поличці нижче тієї, де зберігаються готові до вживання продукти. Для додаткового рівня безпеки для сирого м'яса радять використовувати контейнери з піднятими краями, щоб запобігти розтіканню соку.