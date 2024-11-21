6 ознак того, що ви надто зосереджені на схудненні та чим це небезпечно

Під час схуднення люди використовують всі можливі способи для досягнення цілі. Інколи здорові звички можуть перейти на нездорові та шкодять організму.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ознаки, які свідчать про сильне зосередження на схудненні.
Таке нереалістичне мислення може стати причиною невдач в інших сферах вашого життя та завадити вам активно працювати над проблемами здоровим способом.
Важливо розуміти, що симптоми можуть виявлятися по-різному у різних людей, і надмірна вага може бути складною індивідуальною проблемою зі своїми власними симптомами та наслідками.
Раніше ми повідомляли, чому вага з віком різко збільшується і які способи допоможуть схуднути.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Health та Integrative primary care.