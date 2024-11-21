6 ознак того, що ви надто зосереджені на схудненні та чим це небезпечно

Раніше ми повідомляли, чому вага з віком різко збільшується і які способи допоможуть схуднути.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Health та Integrative primary care.