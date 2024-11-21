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6 ознак того, що ви надто зосереджені на схудненні та чим це небезпечно

Ознаки сильного зосередження на схудненні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час схуднення люди використовують всі можливі способи для досягнення цілі. Інколи здорові звички можуть перейти на нездорові та шкодять організму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ознаки, які свідчать про сильне зосередження на схудненні.

Таке нереалістичне мислення може стати причиною невдач в інших сферах вашого життя та завадити вам активно працювати над проблемами здоровим способом.

Важливо розуміти, що симптоми можуть виявлятися по-різному у різних людей, і надмірна вага може бути складною індивідуальною проблемою зі своїми власними симптомами та наслідками.

  • збільшена вага - це надмірна кількість жиру в організмі, яка виражається в збільшенні маси тіла
  • задишка та втома - запаморочення та важкість у диханні під час фізичних навантажень
  • болі в суглобах та спині - надмірна вага може призводити до зайвого навантаження на суглоби та хребет, що викликає болі
  • проблеми зі шкірою - може виникнути поява висипів та рубців 
  • психологічні проблеми - вага поза нормою може впливати на психічне становище, викликаючи стрес, депресію та низьку самооцінку

Раніше ми повідомляли, чому вага з віком різко збільшується і які способи допоможуть схуднути.

Читайте також про 5 причин, чому дієти закінчуються зривом та набором ваги.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Health та Integrative primary care.

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