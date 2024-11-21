6 ознак того, що ви надто зосереджені на схудненні та чим це небезпечно

Під час схуднення люди використовують всі можливі способи для досягнення цілі. Інколи здорові звички можуть перейти на нездорові та шкодять організму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ознаки, які свідчать про сильне зосередження на схудненні.

Зважуєтеся кілька разів на день

Якщо ви постійно наступаєте на ваги до та після їжі, то ця поведінка може погіршитися з часом, якщо ви будете це робити постійно.

Експерт з харчування Бонні Бреннан розповів, що достатньо зважуватися раз на тиждень.

Вага природним чином коливається протягом дня, тому найкраще зважуватись вранці після відвідування туалету або перед сніданком, щоб отримати найбільш точні дані.

Рахуєте кожну калорію

Часто під час схуднення люди починають вибирати продукти виключно на основі їх калорійності, ігноруючи важливі вітаміни та поживні речовини та власне почуття задоволення.

Є тонка межа між підрахунком калорій і думками, почуттями та поведінкою, пов’язаними з розладом харчової поведінки.

Щоб харчуватися здорово, зосередьтеся на заповненні половини тарілки овочами та фруктами, не жирними білками, наприклад, куркою чи рибою.

Ви вважаєте худорлявість вирішенням усіх своїх проблем

Зосередитися на втраті ваги, щоб зменшити ризик виникнення проблем зі здоров’ям (наприклад, ожиріння) - це нормально. Однак якщо ви вважаєте, що життя стане чудовим, коли ви досягнете якоїсь чарівної ваги, то це важливий сигнал.

Таке нереалістичне мислення може стати причиною невдач в інших сферах вашого життя та завадити вам активно працювати над проблемами здоровим способом.

У вас особливий спосіб харчування

Харчові ритуали можуть бути ще одним показником зацикленості на схудненні. Ви можете використовувати лише дитячу ложку, їсти лише в певні години або пережовувати їжу певну кількість разів, перш ніж проковтнути.

Такі ритуали переходять межу, коли це вже не спосіб здорового харчування, а спосіб контролю.

Тренування - ваш пріоритет

Регулярні фізичні вправи необхідні майже для всіх аспектів фізичного та психічного благополуччя. Але це може зайти занадто далеко.

У людей можуть розвинутися нав’язливі або залежні стосунки з фізичними вправами, під час яких їм важко підтримувати суворий розпорядок дня. Тоді виникає багато негативних емоцій.

Люди можуть перетренуватись задля схуднення, що може призвести до травми від надмірного навантаження, вигорання та виснаження.

Ви почуваєтеся привабливішими, коли менше важите

Часто люди дотримуються думки, коли вони худорляві, то більш цінні.

Вплив ваги на самооцінку має очевидні психологічні наслідки та може призвести до розвитку невпорядкованого харчування як передбачуваної стратегії схуднення або контролю ваги.

Ознаки зайвої ваги

Важливо розуміти, що симптоми можуть виявлятися по-різному у різних людей, і надмірна вага може бути складною індивідуальною проблемою зі своїми власними симптомами та наслідками.