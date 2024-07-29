6 найкращих ігрових комп'ютерів, які варто купити у 2024 році

Вибір ігрового комп'ютера в 2024 році став ще більш захоплюючим завдяки новим технологіям та покращеній продуктивності.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TechRadar , розповідає про шість найкращих ігрових машин, які задовольнять будь-які потреби геймерів.

Corsair One i500

Corsair One i500 - це чудовий продукт, що поєднує в собі фантастичну ігрову продуктивність та дизайн в одному компактному ПК.

Відмінною рисою цього ігрового ПК є приваблива передня панель з дерева з бічними тканинними панелями, що нагадують стереодинамік.

Цей ефектний ігровий комп'ютер коштує чималих грошей: від 3599 доларів.

Хоча ви можете досить легко оновити оперативну пам'ять та SSD, видаливши кілька гвинтів, оновлення процесора та графічного процесора буде набагато складнішим завданням, тому це дійсно тільки для тих, хто хоче отримати одноразове рішення для ігрового ПК, з яким їм не доведеться поратися багато років .

Corsair One i500 (фото: TechRadar)

HP Victus 15L

HP Victus 15L не приховує того факту, що це бюджетний ігровий комп'ютер. Він менш міцний, менш ефектний, і доступні конфігурації трохи менш потужні, ніж інші системи в цьому списку.

Однак це не обов'язково погано: це означає, що початкова ціна є набагато нижчою (навіть більш потужні версії залишаються доступними), а його компактний розмір робить його хорошим вибором для установок, де вільне місце на столі обмежене.

Незважаючи на свій бюджетний статус, HP Victus 15L пропонує солідну продуктивність в іграх з роздільною здатністю 1080p, вимагаючи лише невеликих налаштувань графічних параметрів для забезпечення гарної частоти кадрів.

HP Victus 15L (фото: TechRadar)

Acer Predator Orion 7000 (2023)

Acer Predator Orion 7000 (2023) - це розкішний вибір ігрового настільного комп'ютера, оновлення чудової моделі 2022 року, яке продовжує пропонувати продуктивність та стиль рівною мірою.

Він має приголомшливий дизайн (з вражаючим підсвічуванням ARGB) і, що більш важливо, висококласними характеристиками, призначеними для ігор у роздільній здатності 4K, що дозволяє з комфортом встановити графіку на максимум практично в будь-якій грі і насолоджуватися плавною частотою кадрів.

Звичайно, у всієї цієї потужності є свої недоліки: це дорогий блок і слабкі вентилятори. Тим не менш, вони добре справляються з охолодженням системи, а будь-які з найкращих ігрових гарнітур заглушать цей шум.

Шасі в цілому чудово, легко відкривається для модернізації та обслуговування, а також пропонує елегантне рішення для управління кабелями та безліч портів введення-виводу.

Acer Predator Orion 7000 (2023) (фото: TechRadar)

Alienware Aurora R16

Dell відмовилася від свого дивного космічного дизайну для своєї лінійки ігрових настільних комп'ютерів Aurora, натомість вибравши гладкий редизайн, який все ще пропонує унікальну естетику.

Новий корпус більш гладкий і включає світлове коло RGB, видиме на задній панелі таких ноутбуків, як Alienware x16, але компоненти всередині не менш потужні, ніж раніше.

Незважаючи на новий зменшений корпус, Aurora R16 пропонує чудову вентиляцію, яка забезпечує прохолодний та тихий ігровий процес.

Alienware Aurora R16 (фото: TechRadar)

Asus ROG G22CH

Intel NUC Extreme тривалий час тримав титул найкращого компактного ігрового ПК протягом багатьох років. Однак тепер, коли його виробництво припинено, Asus взяла на себе цю естафету і створила один із найкращих ігрових ПК, особливо для тих, у кого мало місця на столі.

ROG G22CH стартує з доступної ціни (хоча його початкові характеристики трохи застаріли) та може досягати гідного рівня апаратного забезпечення та продуктивності без великих витрат.

Цей маленький настільний ігровий комп'ютер легко справляється з іграми в роздільній здатності 1080p і демонструє дуже хороші результати в іграх з роздільною здатністю 1440p.

Загалом, це дуже розумно спроектований компактний набір трюків, але компроміс тут полягає в тому, що враховуючи форм-фактор, цей ігровий ПК Asus практично неможливо модернізувати.

Asus ROG G22CH (фото: TechRadar)

Maingear MG-1

Кастомізовані ігрові комп'ютери можуть бути дуже дорогими, і для багатьох висококласних систем Maingear це безперечно так. Але Maingear MG-1 пропонує унікальну пропозицію, де вам не обов'язково витрачати цілий стан, щоб отримати зібраний комп'ютер.

MG-1 стартує із майже бюджетної ціни в 1099 доларів, і його характеристики не жахливі за цю ціну.

Чудова річ у цьому ПК полягає в тому, що ви можете міняти компоненти на сайті Maingear, щоб зібрати саме той ігровий комп'ютер, який вам потрібен, та бути впевненим, що його зберуть професіонали, які ретельно протестують комп'ютер перед відправкою.

Що стосується продуктивності, то версія MG-1 з AMD Advantage отримала одні з найвищих балів з різних ігрових та синтетичних бенчмарків. Однак ваша продуктивність, очевидно, залежатиме від того, які характеристики ви оберете для своєї системи.

Maingear MG-1 (фото: TechRadar)