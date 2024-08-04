6 кращих смарт-годинників, які варто купити в 2024 році

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 - це ультрасучасний розумний годинник з одним з найкращих екранів: приголомшливий OLED-дисплей Retina з яскравістю до 3 000 ніт. Вони більші і масивніші, ніж стандартні Apple Watch, і оснащені швидшим процесором S9, що забезпечує чудовий жест подвійного торкання, доступний у моделі Series 9.

У всіх інших аспектах він ідентичний своєму попереднику, оригінальному Apple Watch Ultra.

Час автономної роботи все ще міг би бути кращим (незважаючи на те, що вони перевершують звичайні Apple Watch), але потужний і точний GPS відмінно підходить для досліджень, особливо з покращеною функцією піших маршрутів у watchOS 10.

На жаль, його обмежує залежність від телефонів Apple та висока ціна. Однак, ці розумні годинники найкращі з технічної точки зору. У них найбільший і яскравий екран, вони можуть занурюватися найглибше під воду, а їх корпус виготовлений із надміцного титану.

Apple Watch Ultra 2 (фото: Future)

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2, мабуть, кращі смарт-годинники для більшості людей, оскільки вони набагато доступніші, ніж Apple Watch Series 9, але при цьому мають більшість основних функцій цих моделей і навіть тим же чіпсетом, що і Series 8.

Головні недоліки - відсутність завжди включеного дисплея, ЕКГ та відстеження рівня кисню в крові з моделі 8 (хоча поточна модель Apple Watch Series 9 тепер продається без відстеження рівня кисню в крові) та функції подвійного торкання моделі 9.

Але Apple Watch SE 2 все ж таки володіє широким спектром функцій для здоров'я і фітнесу, а також потенційно доповненнями, такими як виявлення аварії.

Вони також потужні, мають вражаючий час автономної роботи для повноцінного розумного годинника і дуже легкі і зручні в носінні. Таким чином, годинник відмінно поєднує в собі ціну та продуктивність і є відмінним відносно доступним вибором.

Apple Watch SE 2 (фото: TechRadar)

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 - це стильний розумний годинник у всіх сенсах цього слова. Вони чудово виглядають на вашому зап'ясті та пропонують потужні функції. Великий Super AMOLED-дисплей чіткий та ясний, а також здатний справлятися із дуже яскравими зовнішніми умовами.

З точки зору продуктивності вони швидкі, хоча ви отримаєте максимальну віддачу при поєднанні зі смартфоном Samsung. Підтримки iPhone також немає.

Крім інтеграції SmartThings, ключовими особливостями тут є оновлений чіпсет Samsung Galaxy Watch 6 Exynos W930 та можливість відстежувати склад м'язів та жиру вашого тіла.

Це межує з ідеальним фітнес-інструментом, а розширене відстеження сну також допомагає максимально використовувати себе кожен день. Жаль тільки, що батарея тримає всього один день.

Samsung Galaxy Watch 6 (фото: Future)

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2, як і його попередник, є надзвичайно красивим розумним годинником. У них природний, а не штучний вигляд з глянцевим циферблатом, що плавно переходить у такий же вигнутий корпус. Конструкція практично безшовна.

Через цей вигин перед вами більше скла, ніж на Apple Watch Series 9, що одночасно додає елегантності і майстерно приховує досить великий чорний безель навколо екрану.

Час автономної роботи трохи покращено порівняно з оригіналом, є швидка зарядка, а новий багатоколійний датчик серцевого ритму покращує відстеження тренувань.

Це яскравий, барвистий і чуйний AMOLED-дисплей, значно менший, ніж прямокутний екран Apple Watch Series 9, але ці смарт-годинники багато роблять зі зменшеною площею екрану.

Google Pixel Watch 2 (фото: Future)

OnePlus Watch 2

OnePlus Watch 2 - це чудовий універсальний розумний годинник, що витіснив TicWatch Pro 5 з цього місця в списку і є видатною альтернативою Pixel Watch.

Має багато переваг. По-перше, він використовує потужний процесор Snapdragon W5+ Gen1, тому продуктивність хороша, а також працює на другій операційній системі, на яку він перемикається за необхідності, щоб запобігти зайвому витраті заряду батареї. Саме так він досягає вражаючого часу автономної роботи за 100 годин: розумне використання свого подвійного чіпсету.

Він також чудово виглядає на зап'ястя завдяки шкіряним ремінцям, дизайну, заснованому на аналогових хронографах, і кільком класним варіантам, таким як Nordic Blue.

OnePlus Watch 2 (фото: TechRadar)

CMF Watch Pro by Nothing

CMF Watch Pro від Nothing - це дуже дешевий, дуже привабливий розумний годинник, який пропонує багато за свої гроші. У них вбудований GPS, до 13 днів автономної роботи, а дизайн відмінний як у програмному, так і апаратному забезпеченні. Якщо вам потрібний спрощений розумний годинник з кількома показниками здоров'я, то це буде вашим добрим вибором.

З такою низькою ціною, звичайно, немає деяких функцій. Вони ніколи не будуть настільки насичені сторонніми додатками або універсальними, як годинник Apple або Samsung Galaxy, і вам доведеться пройти через рутину ручного додавання контактів перед дзвінком з годинника.

CMF Watch Pro by Nothing (фото: TechRadar)