6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднути

З віком тіло чоловіка природним чином зазнає значних змін у метаболізмі, м’язовій масі та виробленні гормонів. Після 40 років через ці зміни може бути складніше залишатися струнким та підтримувати загальну фізичну форму. Тренери назвали ефективні вправи для схуднення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
(фото: eatthis)
Станьте у положенні високої планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей.
(фото: eatthis)
на висоту плечей.
(фото: eatthis)
(фото: кадр з відео)
Раніше ми повідомляли, чи впливає кількість випитої води за день на схуднення.
Також ми писали, як ефективно мотивувати себе на спорт.