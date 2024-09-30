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6 ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старше 40 років схуднути

Які вправи допоможуть схуднути чоловікам (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З віком тіло чоловіка природним чином зазнає значних змін у метаболізмі, м’язовій масі та виробленні гормонів. Після 40 років через ці зміни може бути складніше залишатися струнким та підтримувати загальну фізичну форму. Тренери назвали ефективні вправи для схуднення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Присідання з гантелями (фото: eatthis)

Підйом гантелей в нахилі

(фото: eatthis)

Станьте у положенні високої планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей.

(фото: eatthis)

 на висоту плечей.

(фото: eatthis)

Альпіністи

(фото: кадр з відео)

Високі коліна

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