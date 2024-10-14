6 ефективних порад, щоб не підчепити новий штам COVID

6 ефективних порад, як не підчепити коронавірус

Британський сімейний лікар Метью Калькасола розповів про сім речей, які він робить, щоб зміцнити свою імунну систему, щоб уникнути зараження вірусом.

1. Спіть побільше

Сон - це основа міцного здоров’я. Саме під час сну організм відновлюється, і ваша імунна система не є винятком. Намагайтеся спати від семи до дев’яти годин якісного сну щоночі. Коли ви добре відпочили, організм виробляє цитокіни, білки, які допомагають боротися з інфекціями та запаленнями. Дослідження показали, що ті, хто спить менше семи годин на добу, мають утричі більше шансів підхопити зимовий вірус, наприклад застуду.

2. Пийте багато води

Належне зволоження допомагає імунній системі, вимиваючи токсини та підтримуючи оптимальне функціонування наших клітин. Лікар радить пити не менше 2 літрів води на день. Зневоднення, навіть у легких формах, може пригнічувати імунну систему, тому важливо продовжувати пити протягом дня.

3. Правильне харчування

Багата поживними речовинами дієта є ключовою для підтримки імунної функції. Зосередьтеся на цілісних продуктах, багатих на вітаміни та мінерали, особливо на тих, які містять антиоксиданти. Свіжі фрукти та овочі, здорові жири та нежирні білки - це база. Вітамін С, вітамін D і цинк, зокрема, мають вирішальне значення для здоров’я імунітету.

4. Рухайтеся

Помірні фізичні вправи є потужним способом зміцнення імунітету. Це покращує кровообіг і допомагає імунним клітинам більш ефективно подорожувати по всьому тілу. Незалежно від того, чи це швидка ходьба, їзда на велосипеді чи силові тренування, займайтеся приблизно 150 хвилин на тиждень.

5. Будьте уважні до себе

Хронічний стрес може серйозно вплинути на імунну функцію, збільшуючи ризик захворювання. Спробуйте медитацію та йогу, які допомагають знизити рівень кортизолу та підтримують здорову імунну відповідь.

6. Скажіть "так" щепленням

Лікар підкреслив важливість вакцин для підтримки імунітету. Хай то буде вакцина проти грипу чи інші важливі щеплення.