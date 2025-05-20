6 дефіцитів вітамінів, які блокують схуднення: тримайте їх у нормі

Вітамін D

За словами експерта з харчування та нутриціолога Наталії Мічковська, вітамін Д необхідний, щоб організм міг використовувати кальцій і фосфор для побудови кісток і підтримки здорових тканин.

До того ж він є важливим вітаміном, який організм використовує для нормального розвитку і підтримки кісткової системи.

Достатній рівень вітаміну D пов’язаний із кращою чутливістю до інсуліну та здоровішим метаболізмом, що може допомогти уникнути накопичення жиру, особливо в області живота.

Вітамін D впливає на гормони лептин і грелін, які відповідають за відчуття голоду і ситості. При дефіциті D може виникати постійне відчуття голоду.

При дефіциті може зменшуватись м’язова сила, а м’язова маса дуже важлива при схудненні - вона допомагає спалювати більше калорій навіть у стані спокою.

Магній

Він важливий для контролю рівня цукру в крові та правильної роботи нервової системи. Його дефіцит призводить до стресу, безсоння та переїдання.

Стрес часто веде до емоційного переїдання. Магній сприяє розслабленню нервової системи і покращенню сну, що позитивно впливає на контроль апетиту.

Недосипання пов’язане з набором ваги. Магній може сприяти кращому сну за рахунок розслаблення м’язів і нервової системи.

Він також зменшує м’язові судоми, втому, допомагає у відновленні після тренувань.

Джерела магнію:

горіхи (особливо мигдаль, кеш’ю)

насіння гарбуза, соняшника

зелені листові овочі (шпинат)

цільнозернові продукти

чорний шоколад

бобові

Цинк

Впливає на гормони щитоподібної залози та рівень лептину - гормону ситості. При дефіциті сповільнює обмін речовин.

Також при схудненні важливо зберігати м’язи. Саме цинк бере участь у синтезі білка й підтримці м’язової тканини.

До того ж допомагає покращити чутливість до інсуліну, що важливо при контролі рівня цукру в крові. Це допомагає уникнути "інсулінових гойдалок", які можуть викликати сильний голод і переїдання.

Основне джерело: морепродукти, м'ясо, гарбузове насіння.

Залізо

Дефіцит цього вітаміну знижує енергію, людина меншу рухається та гірше знижує калорії.

Нестача заліза може викликати апатію, погіршення настрою, депресивні симптоми. Це прямо впливає на мотивацію дотримуватися режиму харчування та тренувань.

Джерело заліза: червоне мʼясо, печінка, зелень та бобові.

Вітаміни групи В

Особливо В6, B12 та фолієва кислота, які відповідають за перероблення їжі в енергію.

При дефіциті метаболізм сповільнюється. Недостатність може спричиняти втому й поганий настрій, що заважає зусиллям у схудненні.

Джерело: м'ясо, риба, яйця та злаки.

Йод та селен

Дуже важливі для роботи щитоподібної залози. При проблемах з цими вітамінами схуднення практично неможливе.

Джерело йоду: морська капуста, риба. Тоді як селен міститься у бразильському горіху, рибі та яйцях.