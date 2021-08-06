5G и вред здоровью: кому выгодно, чтобы украинцы боялись мобильных вышек

Мобильные станции вредят здоровью людей?

Коротко говоря - нет. Хотя люди, которые думают, что на их здоровье как-то сказывается 5G, даже придумали специальный диагноз - радиофобия или радиотревожность.

"У меня три высших технических образования и я доверяю научным работам, которые есть в публичном доступе. Да, есть люди, которые страдают радиофобией - комплекс нервно-психических и соматических физиологических расстройств, выражающийся в боязни различных источников ионизирующего (радиация) и неионизирующего электромагнитного излучения. У них я спрашиваю, есть ли дома микроволновая печь или wi-fi роутер, ведь это тоже элементы радиофобии", - комментирует эксперт.

По словам Федиенко, радиофобов, которые переживают о негативном влиянии на здоровье от излучения, нашли для того, чтобы затормозить внедрение новых технологий.

"На таких людей влияют, чтобы они боялись", - говорит специалист.

Между прочим, радиофобия пошла из Франции, потому что эта страна первая в Европейском Союзе, где есть наибольшее покрытие 5G.

Он не видит негативного влияния на здоровье людей, потому что нет научно подтвержденного факта.

"Эта история выгодна тем, кто не хочет развития интернета вещей, то есть технологий, которыми будут управлять машины. Один из известных производителей автомобилей в Европе построил собственный 5G на заводе и уволил почти всех рабочих, потому что там есть машинный интеллект, есть система 5G, которая управляет устройствами и станками. Хотя, к сожалению, это повлияло на людей, которые потеряли работу", - пояснил Федиенко и добавил, что эта технология может положительно повлиять на любую промышленную отрасль в Украине, а также на отрасль ЖКХ, на приборы измерения электропитания, тепла и тому подобное.

Даже молодежь в Киеве боится излучений

Что такое вообще 5G и каковы его преимущества?

Эксперт объясняет: 5G - это не про интернет вообще, это больше про интернет вещей.

"Когда внедряли технологию 5G для устройств, которыми нужно управлять достаточно быстро, чтобы решить определенные вопросы, тогда необходим был способ, чтобы сократить время между оказанием команды и ее выполнением. Например, такая технология нужна была для управления транспортом без водителя", - говорит он.

Поэтому неправильно говорить, что "5G - это очень быстрый интернет".

"Украина - единственная страна в мире, которая имеет наибольшее проникновение фиксированного быстрого интернета, ведь ни для кого не является чудом, когда дома есть 1 Гб интернета. Также мне известно, что 4G сейчас быстро развивается в нашей стране, и это технология об интернете. А 5G, по моему мнению, не построят так быстро как 4G на всю страну, она будет более локально где-то находиться, где будет спрос на технологию", - резюмировал специалист.

Вышка 5G в Германии (фото wikimedia.org)