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59-річна Ассія Ахат вразила ідеальною фігурою у топі з глибоким декольте (фото)

Артистка зачарувала новими кадрами (фото: instagram.com/ahhattassia)
Автор: Поліна Іваненко

59-річна скрипалька та співачка Ассія Ахат приємно здивувала мережу. Артистка показалася у стильному вбранні з глибоким декольте та цікавим акцентом на стегнах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Ахат поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як виглядає скрипалька

На нових кадрах Ахат позувала у коротенькому топі з глибоким декольте. Також вона приміряла трендові джинси з акцентними деталями. Свій образ артистка доповнила чорним піджаком та хрестиком на ланцюжку.

Ахат вразила струнким тілом (фото: instagram.com/ahhattassia)

Помітно, що скрипалька стежить за фігурою та може похизуватися стрункою талією. Свою красу артистка підкреслила акцентним макіяжем на очах.

А в описі до фото вона висловилася про життя в світі ілюзій. Також Ахат пригадала про скандального репера.

"Музикант, який відомий своїм егоцентризмом - Каньє Вест. Каньє часто робить гучні заяви про свою геніальність та неповторність, що викликає багато обговорень у медіа. Він неодноразово заявляв про свій вплив на музику та моду, що багато хто інтерпретує як прояв надмірної самозакоханості. Більшість з нас живе в ілюзіях", - написала скрипалька.

Як реагує мережа

У коментарях фани засипали Ахат компліментами. Вони пишуть:

  • "Ти найсексуальніша!"
  • "Гарна, нема слів"
  • "Яка божественна краса"
  • "Ви така красуня"
  • "Я завжди вами захоплююсь".
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