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55-річна Дженніфер Лопес вийшла на публіку без бюстгальтера в сукні з глибоким декольте

Неділя 02 лютого 2025 20:00
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55-річна Дженніфер Лопес вийшла на публіку без бюстгальтера в сукні з глибоким декольте Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Іванна Пашкевич

Актриса та співачка Дженніфер Лопес з’явилася на публіці без бюстгальтера, одягнувши сукню з глибоким декольте.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Напередодні церемонії вручення премії "Греммі" в готелі Beverly Hilton у Каліфорнії відбулася вечірка, яка зібрала чимало голлівудських зірок. Однією з гостей була 55-річна Дженніфер Лопес.

На заході вона з'явилася у довгій шоколадній сукні з відкритою спиною та глибоким декольте.

55-річна Дженніфер Лопес вийшла на публіку без бюстгальтера в сукні з глибоким декольте55-річна Дженніфер Лопес вийшла на публіку без бюстгальтера в сукні з глибоким декольтеДженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Її образ доповнювали шубка того ж кольору, яку зірка час від часу знімала, структурований клатч та розкішні брилліантові прикраси.

Візажисти створили для артистки макіяж з коричневими тінями та блиском для губ, а стилістка зібрала її волосся в гладкий пучок.

55-річна Дженніфер Лопес вийшла на публіку без бюстгальтера в сукні з глибоким декольте

55-річна Дженніфер Лопес вийшла на публіку без бюстгальтера в сукні з глибоким декольте55-річна Дженніфер Лопес вийшла на публіку без бюстгальтера в сукні з глибоким декольтеДженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, що нещодавно Дженніфер Лопес розлучилася з 52-річним Беном Аффлеком.

Відтоді вона часто з'являється на публіці в зухвалих образах, і багато хто вважає, що таким чином вона намагається "провокувати" свого колишнього чоловіка.

До слова, раніше Джей Ло ошелешила фігурою у міні-бікіні.

Також вона продемонструвала стрункі ноги у сукні незвичного крою.

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