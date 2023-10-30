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54-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальною фігурою у сукні з глибоким декольте (фото)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома американська акторка і співачка Дженніфер Лопес викликала справжній фурор, з'явившись на вечірці у розкішному відвертому вбранні. Відповідні публікації і коментарі з'явилися на її сторінці у соціальних мережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

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54-річна акторка була присутня на вечірці, яка була організована на честь дня народження австралійської супермоделі Піа Міллер, разом з її чоловіком, актором Беном Аффлеком.

Для цієї події поп-виконавиця обрала стильну зелену сукню зі щільним кроєм, прикрашену глибоким декольте і розрізом.

Крім того, її вбрання доповнили відкриті босоніжки, а укладка волосся створювала об'єм біля коріння.

Реакція прихильників

Юзери захопилися зовнішнім виглядом артистки, про що почали писати в коментарях під постом.

  • Ця жінка не старіє
  • Ти маєш чудовий вигляд
  • Богиня!
  • Маєш абсолютно приголомшливий вигляд
  • Тобі так личить цей колір

Раніше Дженніфер Лопес у смарагдовій білизні похизувалась стрункою талією.

Нещодавно також Періс Хілтон відтворила образ "стюардеси" Брітні Спірс з нагоди Хелловіна.

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