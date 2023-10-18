UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото

Дженніфер Лопес неймовірно виглядає у своєму віці (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Зірка Голлівуду Дженніфер Лопес знялася у гарячій фотосесії для реклами своєї першої колекції спідньої білизни "This Is Me… Now", яку вона представила у колаборації з італійським брендом Intimissimi.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися вам ці гарні світлини, якими Джей Ло поділилася у своєму Instagram-акаунті, а також дізнатися вартість комплекту, який рекламує зірка.

Джей Ло продемонструвала ідеальну фігуру в рекламі жіночої білизни

Джей Ло ніколи не приховувала свою фігуру, адже вона у неї ідеальна. Акторка не вперше хизується своїм пресом. Але цього разу Дженніфер стала обличчям нової колекції спідньої білизни "This Is Me… Now" італійського бренду Intimissimi. 

Дженніфер Лопес показала розкішні фото у білизні (фото: instagram.com/jlo)

Лопес знялась не лише у фотосесії, а ще й у відеорекламі для бренду. В ролику Голлівудська зірка постає у ніжному комплекті кольору шампань. У комплект входить бюстгальтер, трусики, пояс та пінюар. 

У кліпі Джей Ло співає та романтично грає на фортепіано, що додає комплекту ще більшої вишуканості й ніжності. 

 

Звісно, без неймовірно красивих фотографій також не обійшлося. Дженніфер Лопес позувала на оксамитових диванах у різних позах, які дозволяють продемонструвати всю красу свого тіла та комплекту від Intimissimi.

Дженніфер Лопес показала розкішні фото у білизні (фото: instagram.com/jlo)

Вартість комплекту як у Джей Ло в Україні

Оскільки це лімітована колекція, то вартує вона відповідно. Ціни вказано на офіційному сайті.

  • Наприклад, пеньюар, який продемонструвала Джей Ло - коштує 10 тисяч 829 гривень. 
  • Бюстгальтер - 2 тисячі 429 гривень. 
  • Пояс йде вартістю 1 тисяча 439 гривень.
  •  А ніжні трусики - 939 гривень.

 

Дженніфер Лопес показала розкішні фото у білизні (фото: instagram.com/jlo)

 

 

Вартість комплекту як у Джей Ло (скринншоти/intimissimi)

Раніше ми писали про те, що 53-річна Дженніфер Лопес у прозорій сукні вразила красою.

А також писали про те, що 48-річна поп-діва, яка знімала кліп у Києві, захоплює природною красою без макіяжу у бікіні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер Лопесбілизна