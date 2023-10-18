54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото

Джей Ло продемонструвала ідеальну фігуру в рекламі жіночої білизни

Джей Ло ніколи не приховувала свою фігуру, адже вона у неї ідеальна. Акторка не вперше хизується своїм пресом. Але цього разу Дженніфер стала обличчям нової колекції спідньої білизни "This Is Me… Now" італійського бренду Intimissimi.

Дженніфер Лопес показала розкішні фото у білизні (фото: instagram.com/jlo)

Лопес знялась не лише у фотосесії, а ще й у відеорекламі для бренду. В ролику Голлівудська зірка постає у ніжному комплекті кольору шампань. У комплект входить бюстгальтер, трусики, пояс та пінюар.

У кліпі Джей Ло співає та романтично грає на фортепіано, що додає комплекту ще більшої вишуканості й ніжності.

Звісно, без неймовірно красивих фотографій також не обійшлося. Дженніфер Лопес позувала на оксамитових диванах у різних позах, які дозволяють продемонструвати всю красу свого тіла та комплекту від Intimissimi.

Дженніфер Лопес показала розкішні фото у білизні (фото: instagram.com/jlo)

Вартість комплекту як у Джей Ло в Україні

Оскільки це лімітована колекція, то вартує вона відповідно. Ціни вказано на офіційному сайті.

Наприклад, пеньюар, який продемонструвала Джей Ло - коштує 10 тисяч 829 гривень.

Бюстгальтер - 2 тисячі 429 гривень.

Пояс йде вартістю 1 тисяча 439 гривень.

А ніжні трусики - 939 гривень.

Дженніфер Лопес показала розкішні фото у білизні (фото: instagram.com/jlo)

Вартість комплекту як у Джей Ло (скринншоти/intimissimi)