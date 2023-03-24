До 500 калорій: що можна з'їсти в МакДональдз на схудненні

Як правильно їсти фастфуд під час схуднення

Насамперед ви не повинні відчувати провину за те, що з'їли бургер або морозиво. Це нормально захотіти чогось подібного. Набагато гірше буде, якщо ви почнете відмовляти себе або намагатися замінити на корисну їжу.

Така методика не спрацює, тому що салат не зможе замінити смаженої картоплі, і зрештою ви з'їсте і те, й інше.

Увесь секрет полягає в тому, щоб ваша "шкідлива" страва вписувалася в денну норму калорій. Замість солодкої газованої води ви можете обрати воду, чай або каву без допінгів.

Додайте до свого бургера овочі та салат, попросіть замінити майонез іншим соусом або прибрати взагалі. Це допоможе зменшити кількість калорій і зробити його кориснішим.

Що замовити в МакДональдз на схудненні

Декілька років тому мережа ресторанів швидкого харчування МакДональдз ухвалила рішення додавати в меню здоровіші та корисніші страви. Тоді з'явилися салати, роли з куркою та рибою тощо.

Водночас деякі з традиційних та улюблених багатьма варіантів також є відносно низькокалорійними.

Крім того, ви можете задовольнити свої потреби, вибираючи різні розміри порцій. Наприклад, ви можете замовити 10 курячих нагетсів на 500 калорій. А можете замовити 6 шматків на 250 калорій або 4 - на 170.

Приклад замовлення на менше ніж 400 калорій

Класичний бургер - 250 калорій

Філе-О-Фіш - 390 калорій

Приклад замовлення на менше ніж 500 калорій