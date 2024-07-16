5 знаменитостей, які побороли рак грудей

Алла Мазур

У 2019 році відома телеведуча Алла Мазур приголомшила країну звісткою про свою боротьбу з хворобою.

Їй поставили діагноз рак молочної залози. Спочатку вона звернулася до лікаря через невелике ущільнення в грудях, яке її турбувало.

Однак мамографія та ультразвукове дослідження не виявили нічого небезпечного, тому зірка вирішила вирушити на відпочинок.

Пізніше ущільнення стало збільшуватися, і лікар діагностував онкологічне захворювання.

На щастя, у 2020 році Мазур здолала страшну хворобу. Вона повернулася на екрани спочатку в перуці, а потім вразила глядачів своїм новим образом із коротким волоссям.

Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Синтія Ніксон

Актриса, знаменита своєю роллю в серіалі "Секс і місто", такоє пройшла через боротьбу з раком грудей. У зірки виявили захворювання у 2002 році, коли вона помітила значне збільшення грудей. Синтія розповіла журналістам про онкологію тільки у 2008 році, вже після повного одужання.

Синтія Ніксон (фото: instagram.com/cynthiaenixon)

Кайлі Міноуг

У 36 років у співачки діагностували рак грудей. Вона пройшла восьмимісячний курс хіміотерапії. За словами виконавиці, впоратися з раком їй допомогли впевненість у собі та внутрішня сила.

Хвороба змусила її повністю переглянути своє харчування. Вона відмовилася від газованих напоїв, кави, чорного чаю і фастфуду.

Кайлі Міноуг (фото: instagram.com/kylieminogue​​​​​​​)

Крістіна Епплгейт

У 2008 році в актриси виявили рак молочної залози, і після курсу хіміотерапії вона змогла народити свою першу дитину. Щоб повністю виключити ризик рецидиву, актрисі довелося видалити обидві груди.

Крістіна Епплгейт (фото: Вікіпедія)

Шеріл Кроу

Важка історія хвороби Шеріл Кроу не може залишити байдужим. У співачки був діагностований рак лівих грудей. Шеріл зуміла перемогти хворобу і навіть усиновила двох хлопчиків. Однак у 2012 році у Шеріл виявили пухлину мозку. На щастя, вона виявилася доброякісною.

Шеріл Кроу (фото: instagram.com/sherylcrow)