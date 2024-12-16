5 зірок, яких звинувачували у насильстві

Шая Лабаф

Голлівудський актор Шая Лабаф став сумно відомим через свою агресивну поведінку та скандальні дії. Сьогодні його кар’єра опинилася під загрозою: кінокомпанії розривають контракти, режисери уникають співпраці, а про колишню популярність і романтичні стосунки можна лише згадувати з гіркотою.

Особливої уваги набув судовий позов, поданий його колишньою дівчиною, британською співачкою FKA Twigs, яка звинуватила актора у сексуальному та фізичному насильстві.

Шая Лабаф (фото: Вікіпедія)

Їхні стосунки тривали менш як рік, але навіть за цей час Шая, за словами співачки, завдав їй чимало болю. У позові детально описано, що актор застосовував силу, душив її, бив, а також примушував до інтимних стосунків проти її волі. Ба більше, у будинку Лабафа постійно знаходилася заряджена зброя, що створювало додаткову атмосферу страху та небезпеки.

Емма Робертс

Бурхливий темперамент Емми одного разу привів її до серйозних неприємностей із законом. Під час стосунків з Еваном Пітерсом, її партнером по серіалу "Американська історія жахів", замість романтики між ними часто спалахували гучні сварки.

Емма Робертс​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Одна з таких сварок дійшла до того, що персонал готелю, де перебувала пара, був змушений викликати поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце, вони побачили Евана з розбитим носом і численними синцями, що стало свідченням жорсткого конфлікту.

Джеймс Франко

Останнім часом актор зник з обкладинок журналів та перестав відвідувати людні заходи. Річ у тому, що зірку звинувачують у примушенні до сексу дівчат, які навчалися у його школі акторської майстерності.

Джеймс Франко (фото: instagram.com/officialjamesfrancoo​​​​​​​)

Як з'ясувалося, Франко разом із друзями змушував учениць розігрувати з ними інтимні сцени для підвищення професіоналізму. Пізніше стало відомо, що актор відбувся виплатою жертвам грошової компенсації.

Джонні Депп

Мало хто міг уявити, що Джонні Депп, якого вважали зразковим сім’янином, розлучиться з Ванессою Параді та одружиться з Ембер Херд. Однак їхній шлюб виявився недовговічним. Вже через рік після весілля актриса звинуватила Деппа у фізичному насильстві.

Джонні Депп​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Постійні приниження, застосування сили та зловживання наркотиками стали причиною того, що громадськість почала називати актора "домашнім тираном".

Ембер Херд

У 2009 році Ембер Херд перебувала в серйозних стосунках із художницею Тасею Ван Рі. Одного разу актриса, не впоравшись із емоціями, вдарила партнерку прямо на очах у свідків. Після цього багато хто почав вважати Херд токсичною особистістю, а також аб’юзером і домашнім тираном.

Ембер Херд (фото: instagram.com/emmaroberts​​​​​​​)

Ба більше, актриса сама зізналася, що нападала на Джонні Деппа: била його та кидала у нього важкі предмети.