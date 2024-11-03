5 зірок, які зізналися у сексоманії і залежності від фільмів для дорослих

Каньє Вест

Репер, продюсер і модельєр Каньє Вест, який у 2021 році офіційно змінив своє ім'я на Йe, відкрито розповів про свою боротьбу з порнозалежністю в інтерв’ю для The Zane Lowe Show на Apple Music 1. У розмові 2019 року він згадав, як інтерес до журналу Playboy, який з'явився у нього у п’ятирічному віці, поступово перетворився на "серйозну залежність".

"Мій батько втратив журнал Playboy, коли мені було 5 років, і це вплинуло майже на всі мої рішення в житті. Відтоді я постійно намагаюся позбутися цієї звички", - розповів Каньє.

Вест вірить, що саме його релігія допомогла йому подолати різні залежності, зокрема й пристрасть до контенту для дорослих.

Каньє Вест (фото: Getty Images)

Джада Пінкетт-Сміт

Акторка Джада Пінкетт Сміт та її дочка Віллоу відверто обговорили тему порнографії в шоу Facebook Watch "Red Table Talk". Дискусія розпочалася з того, що 18-річна Віллоу поділилася своїм досвідом і вподобаннями в цій сфері. У відповідь Джада зізналася про свої минулі складнощі з порнозалежністю, яка виникла під час її спроб практикувати утримання.

"Це було ніби відчуття порожнечі, наче ти заповнюєш пустку, але насправді ні. До того ж, багато говориться про те, як порнографія створює хибні очікування в сексуальних стосунках," - поділилася Джада.

Під час розмови Віллоу зазначила, що, на її думку, це не мало негативного впливу на її життя, оскільки вона може відкрито обговорювати такі питання з Джадою та батьком Віллом Смітом.

Джада Пінкетт-Сміт (фото: Вікіпедія)

Джеймс Франко

Джеймс Франко не тільки був залежний від фільмів для дорослих, але й страждав на сексоманію. У підкасті Джесса Кейгла актор розповів, як регулярно спав зі студентками, які відвідували його школу акторської майстерності.

"Це був найсильніший наркотик. Протягом 20 років секс та алкоголь були присутні в моєму житті і займали її більшу частину", - зізнавався він.

Джеймс Франко (фото: instagram.com/officialjamesfrancoo)

Біллі Айліш

Минулого року 20-річна співачка зізналася, що почала дивитись жорстку порнографію у віці 11 років. Це захоплення призвело до розладу сну - Біллі постійно снилися кошмари.

Крім того, Айліш розповіла, що, будучи дитиною, не розуміла, що дивиться щось неправильне, і думала, що в реальному житті люди так займаються сексом.

"Якщо чесно, я дивилася дуже, дуже багато порно. Я думаю, що це дійсно зруйнувало мій мозок, і я почуваюся неймовірно спустошеною через ту кількість порно, яку я бачила",- зізналася дівчина.

Артистка підкреслила, що доступність порнографії є ​​глобальною проблемою, оскільки фільми для дорослих спотворюють нормальне розуміння про секс.

Біллі Айліш (фото: instagram.com/billieeilish)

Кріс Дженнер

Глава родини Кардаш'ян-Дженнер зізналася у своєму шоу, що має сильну пристрасть до сексу і готова займатися ним із бойфрендом щогодини.

"Секс у моєму віці - це неймовірно. І мої дочки не розуміють, як мені пощастило переживати такі емоції. Я повинна насолоджуватися цим!", - ділилася Кріс.

Кріс Дженнер (фото: instagram.com/krisjenner​​​​​​​)