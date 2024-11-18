7 зірок, які відверто заявили про свою бісексуальність або пансексуальність

У сучасному світі дедалі більше знаменитостей відверто говорять про свою сексуальну орієнтацію, руйнуючи стереотипи та надихаючи інших бути собою. Бісексуальність і пансексуальність - теми, які раніше могли викликати нерозуміння, сьогодні стають важливою частиною суспільного діалогу.

У добірці на РБК-Україна (проект Styler) - розповідаємо про Меган Фокс, Леді Гагу та ще п’ять зірок, які сміливо поділилися своєю історією та поглядами на любов і стосунки.

Вейн Брейді

Нещодавно 51-річний Брейді відкрито заявив, що є пансексуалом.

Пансексуальність і бісексуальність мають певну схожість, проте відрізняються нюансами. Як зазначає ресурс Our Spectrum, бісексуали відчувають потяг до різних статей, тоді як пансексуали відчувають його незалежно від статі чи гендерної ідентичності.

Брейді описав це ще простіше та з гумором: "Бісексуал, але з відкритим розумом!".

Сам артист детальніше пояснив свою позицію: "Я пансексуал. Після роздумів і самоаналізу я зрозумів, що не можу назвати себе бісексуалом, адже не мав можливості дослідити це глибше. Для мене пансексуальність означає здатність відчувати потяг до будь-кого, незалежно від того, як ця людина себе ідентифікує: гей, гетеросексуал, бісексуал, трансгендер чи небінарна особа. Це здатність бачити привабливість у людях різних ідентичностей".

Вейн Брейді (фото: instagram.com/mrbradybaby)

Леді Гага

Леді Гага, одна з найяскравіших зірок сучасної музики, відверто заявила про свою бісексуальність ще на початку своєї кар’єри, коли світ почув її хіт "Just Dance". Відомо, що ще одна її культова пісня "Poker Face" присвячена її потягу як до чоловіків, так і до жінок.

Під час одного з виступів у Лас-Вегасі співачка поділилася з глядачами: "Можу побитися об заклад, ви не знали, що ця пісня про те, як спати з чоловіками та думати про жінок". Вона жартівливо додала: "Ось що я називаю справжнім покерним обличчям".

У 2019 році, виступаючи на заході WorldPride у Нью-Йорку, Гага торкнулася теми виключення бісексуалів із квір-спільноти, що часом трапляється. Вона зазначила: "Дехто може не вважати мене частиною цієї спільноти, попри те, що мені іноді подобаються дівчата. Я б ніколи не принижувала вашу боротьбу та труднощі, які ви пережили".

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Лілі Рейнхарт

Лілі Рейнхарт, зірка серіалу "Рівердейл", зізналася, що спершу вагалася відкрито заявити про свою бісексуальність. Вона боялася, що її можуть звинуватити у бажанні привернути до себе увагу, адже вона ніколи офіційно не перебувала у стосунках із жінками.

В інтерв’ю актриса поділилася: "Ще з юних років я усвідомлювала свій потяг до жінок. Але оскільки мої стосунки були виключно гетеронормативними, я розуміла, що сторонні люди, особливо ЗМІ, легко можуть поставити під сумнів мої слова та звинуватити мене у вигадках для популярності. Я не хотіла з цим стикатися. Однак для моїх близьких друзів, а також тих, хто був поруч, моя бісексуальність ніколи не була таємницею".

Лілі Рейнхарт (фото: instagram.com/lilireinhart)

Cardi B

Реперка Карді Бі ніколи не уникає конфліктів. Коли її звинуватили в дискримінації представників ЛГБТК+ спільноти, зірка, номінована на премію "Греммі", відповіла в Twitter: "Так, я одружена з чоловіком, але завжди відкрито говорила про свою бісексуальність і досвід із жінками. Схоже, тепер кожен називає будь-що "цькуванням", навіть не розібравшись!".

У подальшому твіті Карді ще більше розповіла про свою бісексуальність, згадавши пісню "GIRLS" Ріти Ори, в якій вона брала участь: "Слухайте "GIRLS" від Ріти Ори, де є і мій куплет. Ми ніколи не хотіли завдати шкоди чи мали погані наміри з цією піснею. Я особисто маю досвід стосунків із жінками, і так, з багатьма жінками! Я вважала, що пісня прекрасно передає ці моменти та нагадує мені про мій власний досвід".

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib)

Меган Фокс

Меган Фокс, яка невдовзі знову стане матір’ю, неодноразово відкрито заявляла про свою бісексуальність. У 2008 році в інтерв’ю для GQ вона поділилася своїм потягом як до чоловіків, так і до жінок.

"Я вважаю, що кожна людина має природну здатність відчувати потяг до обох статей. Наприклад, я можу уявити себе у стосунках із дівчиною", - сказала акторка.

В інтерв’ю для Esquire вона розширила свої думки щодо сексуальності: "Я впевнена, що люди народжуються бісексуалами, але під впливом суспільного тиску роблять підсвідомий вибір. У мене немає жодних вагань щодо власної бісексуальності".

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Мішель Родрігес

Зірка "Форсажу" Мішель Родрігес викликала неабиякий інтерес у своїх квір-фанатів, коли відверто зізналася, що мала стосунки як із чоловіками, так і з жінками. Її роман із Карою Делевінь у 2014 році став знаковою подією, яка сприяла популяризації бісексуальності в масовій культурі.

У 2013 році Родрігес відкрито розповіла про свою сексуальну орієнтацію в інтерв’ю Entertainment Weekly. "Я була на обох шляхах. Роблю те, що мені цікаво. Я занадто допитлива, щоб не пробувати, коли є така можливість. Чоловіки мене інтригують. Але й дівчата також".

Мішель Родрігес (фото: instagram.com/mrodofficial)

Джанель Моне

Жанель Моне стала справжньою іконою для квір-спільноти, проте її шлях до усвідомлення власної сексуальної ідентичності був тривалим. Спершу вона ідентифікувала себе як бісексуалка, але згодом зрозуміла, що їй ближча пансексуальність.

У 2018 році в інтерв’ю для журналу "Rolling Stone" Моне поділилася своєю історією: "Як чорношкіра жінка в Америці, яка мала стосунки з чоловіками та жінками, я завжди відчувала себе вільною в цьому контексті".

Вона також додала: "Пізніше я дізналася про пансексуальність і зрозуміла: "Це теж про мене". Я відкрита до того, щоб продовжувати пізнавати себе й розуміти, ким я є".