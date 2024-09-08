5 зірок, які скоїли безглузді злочини

Роберт Дауні-молодший

У липні 1996 року в Малібу Роберт Дауні-молодший, повертаючись пізно вночі з вечірки, випадково зайшов до будинку Білла і Лізи Кертіс, що знаходився неподалік від його власного і мав такий самий дерев'яний пандус біля гаража.

Актор увійшов через незамкнені двері і вирушив у першу ж спальню, яка виявилася дитячою. Він обережно повісив штани на стілець, загорнувся в простирадла і заснув. Через кілька годин його виявила господиня будинку. За її словами, коли поліція виводила сонного і блідого Дауні, він кумедно кривлявся їхній маленькій доньці.

Кертіси проявили поблажливість і не стали пред'являти звинувачення в незаконному проникненні, але цей інцидент лише посилив його проблеми із законом. Незабаром актор отримав півтора року тюремного ув'язнення за зберігання заборонених речовин.

Роберт Дауні-молодший (фото: колаж РБК-Україна)

Оззі Осборн

Це сталося під час гастролей у Сан-Антоніо, штат Техас. Поки музикант відпочивав у номері після чергової вечірки, його менеджерка, а також майбутня дружина Шерон, сховала весь його одяг, щоб він не зміг вийти на вулицю і знову придбати алкоголь. Однак відсутність штанів не зупинила Оззі: прокинувшись, він одягнув сукню Шерон і вирушив у такому вигляді шукати найближчий бар.

Що сталося далі, невідомо, проте поліція застала його за тим, як він справляв малу нужду на місцевий кенотаф - пам'ятник на честь солдатів, полеглих у битві за незалежність Техасу. У результаті фанати Black Sabbath у Сан-Антоніо залишилися без концертів на ціле десятиліття, оскільки Оззі наклали заборону на в'їзд до міста.

Оззі Осборн (фото: Вікіпедія)

Еммі Вайнгаус

У грудні 2009 року легендарна Емі Вайнгаус примудрилася порушити закон навіть під час перегляду різдвяної вистави, хоча важко уявити більш невинне заняття. Це була постановка "Попелюшка", в якій брав участь відомий актор Міккі Руні.

Емі сиділа в перших рядах, як і належить знаменитості, і голосно коментувала те, що відбувається на сцені. Коли один персонаж непомітно підкрадався до іншого, вона закричала: "Він [чорт візьми] позаду тебе!", а зведених сестер Попелюшки назвала стервами.

Коли менеджер театру попросив її пересісти подалі, щоб не заважати акторам, Емі відмовилася і попросила принести їй шосту за вечір порцію горілки з колою. Коли менеджер відмовив, вона схопила його за волосся і почала бити. У підсумку довелося викликати поліцію, і у відділку Емі визнала свою провину.

Еммі Вайнгаус​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Джастін Бібер

23 січня 2014 року Джастін Бібер влаштував вуличні перегони разом зі співаком Халілом. Бібер був за кермом Lamborghini, а його суперник - за кермом червоного Ferrari. За даними Miami Herald, друзі музиканта перекрили рух на одній із вулиць Лос-Анджелеса, щоб розчистити дорогу для перегонів. Бібер провів 10 годин у поліцейській дільниці і його відпустили під заставу в 2500 доларів.

Примітно, що всього за тиждень до цього інциденту його звинуватили в тому, що він закидав яйцями будинок своїх сусідів.

Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)

Різ Візерспун

У 2013 році поліцейські зупинили автомобіль, у якому перебувала акторка та її тодішній чоловік Джим Тот за кермом. Офіцери запідозрили, що водій був п'яний, і попросили пару вийти з машини.

У відповідь акторка почала лаятися і ображати співробітників поліції. У результаті її звинуватили в хуліганстві, і пізніше Різ довелося публічно вибачатися перед правоохоронцями.

Різ Візерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon​​​​​​​)