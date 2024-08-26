5 зірок, які сиділи на небезпечних дієтах заради слави

Джаред Лето

Джаред Лето не раз за свою кар'єру різко втрачав і набирав вагу. Вперше актор сів на сувору дієту, готуючись до ролі у фільмі "Реквієм за мрією". Пізніше йому запропонували зіграти вбивцю Джона Леннона в картині "Глава 27", для чого йому довелося додати близько 30 кілограмів.

Джаред Лето (фото: Кіноріум)

Щоб повернутися до попередньої ваги, зірка перейшов на рідку дієту, що включає воду, лимонний сік, кленовий сироп і каєнський перець.

Для ролі у фільмі "Далласький клуб покупців" Джаред повністю відмовився від їжі і пив тільки воду, що призвело до втрати ще 14 кілограмів за кілька тижнів. На жаль, такі різкі зміни ваги позначилися на його здоров'ї - у нього розвинулася подагра. Тож експерименти з вагою можуть бути небезпечними.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)

Адель

Співачка Адель відома своїми пишними формами. Однак у якийсь момент вона вирішила змінити свій спосіб життя, і на церемонії вручення премії "Греммі" у 2017 році постала в новому вигляді. Як же їй це вдалося? Адель зазначає, що приділяла багато часу пілатесу і відмовилася від солодощів.

Адель до та після схуднення (фото: Getty Images)

Ед Ширан

Ед Ширан, виявивши у себе зайві 20 кілограмів, вирішив взятися за себе. Нещодавно він з'явився у невеликій ролі в серіалі "Гра престолів". Однак шанувальники культового шоу висловили невдоволення його участю в ролі безіменного солдата Ланістера, що спонукало Ширана видалити свою сторінку в соцмережах і почати нову главу в житті.

Він почав займатися бігом, чергуючи 30 секунд спринту з 30 секундами бігу підтюпцем. Тренування на свіжому повітрі дали чудові результати: співак і актор-початківець схуд і тепер готується до великих гастролей.

Ед Ширан (фото: Getty Images)

Наталі Портман і Міла Куніс

Наталі Портман і Мілі Куніс довелося значно схуднути, щоб зіграти прима-балерин у фільмі "Чорний лебідь". Вони щодня проводили по 8 годин біля верстата, піддаючись виснажливим тренуванням (за чутками, не обійшлося без розтягнень і травм), і суворо обмежували себе в харчуванні, що ледве не призвело їх до анорексії.

Наталі Портман і Міла Куніс (фото: Кіноріум)

Наталі скинула 10 кілограмів, а Міла - 20. Однак їхні зусилля не були марними - фільм отримав заслужене визнання. Наразі обидві актриси повернулися до своєї звичайної ваги і більше не дотримуються такої суворої дієти.

Наталі Портман і Міла Куніс (фото: Кіноріум)