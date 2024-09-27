5 зірок, які прославилися завдяки секс-скандалам

Кім Кардашьян

Кім виросла у відомій і забезпеченій сім'ї, але справжню популярність здобула у 2006 році після скандалу з витоком домашнього відео. Спочатку вона заперечувала, що на записі була саме вона, проте після подачі позову проти компанії, яка розповсюдила відео, сумніви зникли.

Цей інцидент став справжнім трампліном для її кар'єри: вже за рік стартувало реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", що протрималося в ефірі майже 12 років. Незважаючи на успіх, Кім досі визнає, що відчуває сором за те, що сталося.

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ніколь Нараїн

У 2005 році модель журналу Playboy Ніколь Нараїн вирішила прославитися за рахунок свого тодішнього бойфренда, актора Коліна Фаррелла. У той період його кар'єра була на піку, і Ніколь вирішила поширити інтимне відео за його участю.

Колін намагався викупити запис, але безуспішно, і кадри потрапили в публічний простір. Актор подав до суду на колишню дівчину і зміг довести, що вона опублікувала відео заради слави. На короткий час її план спрацював: Ніколь почали запрошувати на різні ток-шоу та інтерв'ю. Однак після того, як скандал вщух, про неї швидко забули.

Ніколь Нараїн (фото: instagram.com/azkzabovesobelow636)

Памела Андерсон

У середині 90-х Памела Андерсон вже була відома як акторка і модель, але увагу публіки особливо привертали її сімейні скандали. У 1996 році зловмисники отримали доступ до запису інтимного відео, яке Памела та її чоловік Томмі Лі зняли для себе.

Касети з відео швидко поширилися у величезних кількостях, перетворивши Андерсон на зірку цього жанру. Через 10 років ситуація повторилася, але цього разу актриса змогла відсудити у винних 90 мільйонів доларів.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Періс Гілтон

На початку 2000-х Періс Гілтон уже була зіркою світської хроніки і часто опинялася в центрі скандалів. Як то кажуть, будь-який піар - це піар. Напередодні прем'єри її реаліті-шоу "Просте життя", де Періс дебютувала на телебаченні, в інтернеті з'явилося відео, на якому вона насолоджується ніччю з колишнім бойфрендом.

Цей фільм, що отримав назву "Одна ніч у Періс", став сенсацією в інтернеті та відеопрокатах. Годинний запис був настільки популярним, що отримав високі оцінки серед порнокритиків і приніс Періс кілька нагород на премії AVN, відомій як "Порно-Оскар".

Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)