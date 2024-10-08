5 зірок, які пережили клінічну смерть

Стан на межі між життям і смертю - те, чого ніхто не хоче пережити. Однак дехто зіштовхується з цим віч-на-віч. Для одних це стає джерелом сили, для інших залишається травмуючим спогадом.

У матеріалі РБК-Україна (проект Styler) зібрані історії зірок, які пережили клінічну смерть і змогли продовжити своє життя далі, незважаючи на страшний досвід.

Елізабет Тейлор

Елізабет Тейлор поділилася своїм досвідом клінічної смерті в інтерв'ю 1992 року на шоу Опри Вінфрі. Під час операції на хребті в 1960-х роках у акторки стався колапс легенів, і її оголосили мертвою.

П'ять хвилин, поки вона була непритомною, Тейлор пережила вихід із тіла і зустрілася з духом свого покійного чоловіка Майка Тодда. Він сказав їй, що ще не настав її час, і вона повинна боротися, щоб повернутися до життя.

Елізабет Тейлор (фото: Вікіпедія)

Шерон Стоун

У 2001 році у Шерон Стоун стався розрив аневризми - небезпечний стан, за якого судина в мозку лопається, спричиняючи кровотечу. Дев'ять днів актриса страждала від внутрішньої кровотечі, і під час операції її серце зупинилося.

Шерон згадує, що бачила покійних друзів і відчувала, як покидає своє тіло. Але лікарі зуміли повернути її до життя. Однак відновлення виявилося важким: акторці довелося заново вчитися ходити, говорити і читати.

Шерон Стоун (фото: Вікіпедія)

Оззі Осборн

Деякі знаменитості зіштовхнулися з клінічною смертю через власну безпечність до здоров'я. Легендарний рок-музикант одного разу в 1979 році переніс зупинку серця після передозування наркотиків.

Його врятували лише завдяки швидкій реакції його дружини Шерон, яка викликала швидку допомогу. Пізніше, у 2003 році, він потрапив в аварію на квадроциклі, зазнавши важких травм і впавши в кому. Під час цього періоду в нього знову сталася зупинка серця, але завдяки лікарям його вдалося реанімувати.

Оззі Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

Дрю Беррімор

Дитинство Дрю Беррімор було далеко не ідеальним, і вона отримала репутацію "важкої дитини Голлівуду". У віці 14 років, страждаючи від сильної депресії, вона спробувала накласти на себе руки.

Цей відчайдушний крок став наслідком багатьох чинників, включно з тиском шоу-бізнесу, залежністю від наркотиків і відсутністю підтримки з боку сім'ї. Після цього випадку Дрю вирушила на реабілітацію в спеціальний заклад для підлітків, де вона почала відновлюватися.

Дрю Беррімор (фото: Вікіпедія)

Емілія Кларк

Емілія Кларк пройшла через кілька серйозних випробувань у житті. У 2011 році, незабаром після зйомок першого сезону "Гри престолів", у неї стався субарахноїдальний крововилив через розрив аневризми. Це сталося в спортзалі, де акторка знепритомніла через сильний головний біль.

Їй зробили операцію. Через два роки у неї виникла ще одна аневризма, що вимагала хірургічного втручання, і під час цієї операції Емілія пережила клінічну смерть. Ситуація була критичною, але лікарі врятували її життя.

Емілія Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)