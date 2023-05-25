5 жіночих помилок в сексі, які все псують

Роблять надто тонкі натяки

Багато жінок замість того, щоб прямо сказати про своє бажання або продемонструвати його на дії, вдаються до тонких, зрозумілих тільки їм натяків.

Не варто соромитися і сподіватися, що чоловік сам здогадається, як зробити вам приємно.

Мало говорять про свої бажання

Не бійтеся сказати чоловікові про свої бажання, навіть такі, які вам здаються забороненими. Або ж нагадаєте партнерові, як саме ви любите отримувати задоволення.

Схвильований чоловік може просто забути про всі нюанси, які вам подобаються. Тож не соромтеся. Сказати прямо будь-якому випадку краще, ніж чекати, терпіти і ображатись.

Концентруються на недоліках свого тіла і соромляться їх

Потік самокритики відволікає жінок від процесу, знижує бажання та робить секс бляклим та прісним. Якщо у вас є подібна проблема, спробуйте забути про самокритику і перенесіть увагу на свої тілесні відчуття.

Доведено, що збуджений чоловік не побачить вашого целюліту і розтяжок, і навіть не зверне увагу на неголені ноги.

Дбають про те, щоб зробити все правильно

Щоб зробити партнеру справді приємно, потрібно отримувати задоволення самій. Тривога може не дозволити розслабитися та дослідити власні відчуття.

Дослідники кажуть, що задоволення чоловіка напряму залежить від того, задовольнив він жінку чи ні.

Торкаються легко чи невпевнено

Більшість чоловіків збуджує жіноча впевненість, зокрема й у дотиках. Жінки, навпаки, часто роблять це надмірно ніжно - так, як подобається їм самим.

Цілуйтеся пристрасно, притискайтеся щільніше і торкайтеся без сорому. Це - проста формула вашої майстерності у мистецтві кохання!