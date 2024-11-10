5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тіла

М'яч для тренування призначений не лише для присідань, він також чудово підходить для тренування пресу. Вправи з м'ячем допомагають краще позбутися жиру на животі та схуднути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
ройдіться ногами вперед, доки нижня частина спини не впирається в м’яч.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Раніше ми повідомляли про 5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня.
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