5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тіла

М'яч для тренування призначений не лише для присідань, він також чудово підходить для тренування пресу. Вправи з м'ячем допомагають краще позбутися жиру на животі та схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Передача м'яча

Ляжте на спину, тримаючи м'яч руками над головою, і витягніть ноги.

Одночасно підніміть ноги і руки і візьміть руками м'яч.

Повторіть, передаючи м’яч назад у свої руки під час наступного повторення.

Передача м'яча (фото: eatthis.com)

Стабільність

Сядьте на м'яч, п ройдіться ногами вперед, доки нижня частина спини не впирається в м’яч.

Руки покладіть за голову та піднімайте плечі від м'яча, при цьому зберігаючи рівновагу.

Вправа з м'ячем (фото: eatthis.com)

Підтягування колін з м’ячем

Почніть з високої планки, ноги поставте на м’ячі та руки на землю.

Зігнувши коліна, підкотіть м’яч у напрямку до грудей. Витягніть ноги назад у вихідне положення.

Підтягування колін з м'ячем (фото: eatthis.com)

Бічний підйом

Ляжте боком на м’яч для стабілізації, тримаючи одну руку за м’яч, а іншу за голову.

Потім покладіть обидві руки за голову, підніміть тулуб, щоб виконати рух вбік, залучаючи косі м’язи живота.

Повільно опустіться вниз, повторюючи з іншого боку.

Бічне стояння на м'ячі (фото: eatthis.com)

Планка для стійкості

Покладіть лікті на м’яч для стійкості, витягнувши ноги позаду.

Задіюйте прес і утримуйте позицію 30-45 секунд. Зберігайте стабільність, не дозволяючи м'ячу зрушуватися.

Планка на м'ячі (фото: eatthis.com)

Альпіністи на м'ячі

Покладіть руки на м’яч і витягніть ноги в положення планки. Проведіть одним коліном до грудей, потім швидко поміняйте ноги.

Під час всієї вправи м'яч не повинен рухатися.