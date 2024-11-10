5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тіла
М'яч для тренування призначений не лише для присідань, він також чудово підходить для тренування пресу. Вправи з м'ячем допомагають краще позбутися жиру на животі та схуднути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Передача м'яча
Ляжте на спину, тримаючи м'яч руками над головою, і витягніть ноги.
Одночасно підніміть ноги і руки і візьміть руками м'яч.
Повторіть, передаючи м’яч назад у свої руки під час наступного повторення.
Передача м'яча (фото: eatthis.com)
Стабільність
Сядьте на м'яч, пройдіться ногами вперед, доки нижня частина спини не впирається в м’яч.
Руки покладіть за голову та піднімайте плечі від м'яча, при цьому зберігаючи рівновагу.
Вправа з м'ячем (фото: eatthis.com)
Підтягування колін з м’ячем
Почніть з високої планки, ноги поставте на м’ячі та руки на землю.
Зігнувши коліна, підкотіть м’яч у напрямку до грудей. Витягніть ноги назад у вихідне положення.
Підтягування колін з м'ячем (фото: eatthis.com)
Бічний підйом
Ляжте боком на м’яч для стабілізації, тримаючи одну руку за м’яч, а іншу за голову.
Потім покладіть обидві руки за голову, підніміть тулуб, щоб виконати рух вбік, залучаючи косі м’язи живота.
Повільно опустіться вниз, повторюючи з іншого боку.
Бічне стояння на м'ячі (фото: eatthis.com)
Планка для стійкості
Покладіть лікті на м’яч для стійкості, витягнувши ноги позаду.
Задіюйте прес і утримуйте позицію 30-45 секунд. Зберігайте стабільність, не дозволяючи м'ячу зрушуватися.
Планка на м'ячі (фото: eatthis.com)
Альпіністи на м'ячі
Покладіть руки на м’яч і витягніть ноги в положення планки. Проведіть одним коліном до грудей, потім швидко поміняйте ноги.
Під час всієї вправи м'яч не повинен рухатися.
Вправа "Альпіністи" (фото: eatthis.com)
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