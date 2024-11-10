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5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тіла

Неділя 10 листопада 2024 20:06
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5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тіла Ефективні вправи з м'ячем для покращення тіла (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

М'яч для тренування призначений не лише для присідань, він також чудово підходить для тренування пресу. Вправи з м'ячем допомагають краще позбутися жиру на животі та схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Передача м'яча

Ляжте на спину, тримаючи м'яч руками над головою, і витягніть ноги.

Одночасно підніміть ноги і руки і візьміть руками м'яч.

Повторіть, передаючи м’яч назад у свої руки під час наступного повторення.

5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тілаПередача м'яча (фото: eatthis.com)

Стабільність

Сядьте на м'яч, пройдіться ногами вперед, доки нижня частина спини не впирається в м’яч.

Руки покладіть за голову та піднімайте плечі від м'яча, при цьому зберігаючи рівновагу.

5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тілаВправа з м'ячем (фото: eatthis.com)

Підтягування колін з м’ячем

Почніть з високої планки, ноги поставте на м’ячі та руки на землю.

Зігнувши коліна, підкотіть м’яч у напрямку до грудей. Витягніть ноги назад у вихідне положення.

5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тіла5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тілаПідтягування колін з м'ячем (фото: eatthis.com)

Бічний підйом

Ляжте боком на м’яч для стабілізації, тримаючи одну руку за м’яч, а іншу за голову.

Потім покладіть обидві руки за голову, підніміть тулуб, щоб виконати рух вбік, залучаючи косі м’язи живота.

Повільно опустіться вниз, повторюючи з іншого боку.

5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тілаБічне стояння на м'ячі (фото: eatthis.com)

Планка для стійкості

Покладіть лікті на м’яч для стійкості, витягнувши ноги позаду.

Задіюйте прес і утримуйте позицію 30-45 секунд. Зберігайте стабільність, не дозволяючи м'ячу зрушуватися.

5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тілаПланка на м'ячі (фото: eatthis.com)

Альпіністи на м'ячі

Покладіть руки на м’яч і витягніть ноги в положення планки. Проведіть одним коліном до грудей, потім швидко поміняйте ноги.

Під час всієї вправи м'яч не повинен рухатися.

5 вправ з м'ячем для схуднення та покращення всього тілаВправа "Альпіністи" (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли про 5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня.

Також ми писали про помилки під час тренування, які шкодять організму після 50 років.

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