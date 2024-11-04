5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схуднення

Тренер Рейчел Макферсон розповіла, що регулярні фізичні вправи пропонують багато переваг для здоров’я.

Крім того, правильне тренування для початківців може допомогти жінкам прискорити метаболізм. Коли ви збільшуєте м’язову масу за допомогою силових тренувань, тіло починає краще спалювати калорії.

Бічні підйоми гантелей (фото: кадр з відео)

Станова тяга (фото: кадр з відео)