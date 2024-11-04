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5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схуднення

Які вправи допоможуть жінкам схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жінкам, які тільки починають худнути, важливо знайти вправи, які сприятимуть втраті ваги без відчуття перевтоми. Тренер назвала ефективні вправи, які будуть ефективно спалювати жир.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренер Рейчел Макферсон розповіла, що регулярні фізичні вправи пропонують багато переваг для здоров’я.

Крім того, правильне тренування для початківців може допомогти жінкам прискорити метаболізм. Коли ви збільшуєте м’язову масу за допомогою силових тренувань, тіло починає краще спалювати калорії.

Бічні підйоми гантелей (фото: кадр з відео)

Станова тяга (фото: кадр з відео)

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фізичні вправиВагаСпортзал