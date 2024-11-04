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5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схуднення

Понеділок 04 листопада 2024 20:03
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5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схуднення Які вправи допоможуть жінкам схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жінкам, які тільки починають худнути, важливо знайти вправи, які сприятимуть втраті ваги без відчуття перевтоми. Тренер назвала ефективні вправи, які будуть ефективно спалювати жир.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренер Рейчел Макферсон розповіла, що регулярні фізичні вправи пропонують багато переваг для здоров’я.

Крім того, правильне тренування для початківців може допомогти жінкам прискорити метаболізм. Коли ви збільшуєте м’язову масу за допомогою силових тренувань, тіло починає краще спалювати калорії.

Випади

Встаньте рівно, ноги поставте на ширині стегон.

Зробіть крок вперед однією ногою та опустіть стегна, поки обидва коліна не будуть зігнуті під кутом 90 градусів.

Поверніться у вихідне положення та повторіть з іншою ногою. Виконайте 3 підходи по 10-20 повторень.

5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схудненняВипади (фото: кадр з відео)

Присідання з гантелею

Тримайте гантель вертикально перед грудьми, близько до тіла. Присядьте, тримаючи спину прямою.

Виконайте 3 підходи по 10-15 повторень.

5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схудненняПрисідання з гирею (фото: кадр з відео)

Бічний підйом гантелей

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, і візьміть гантелі в руки.

Тримайте лікті злегка зігнутими, піднімайте гантелі в сторони, поки руки не будуть випрямленими.

Повільно опустіть гантелі у вихідне положення.

5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схудненняБічні підйоми гантелей (фото: кадр з відео)

Жим гантелей від грудей

Ляжте на лавку, ступні притисніть до підлоги, тримайте гантелі над грудьми долонями вперед.

Підніміть руки, але лікті тримайте злегка зігнутими. Після цього поверніться вихідне положення і знову виконайте рух.

5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схудненняЖим гантелей від грудей (фото: кадр з відео)

Станова тяга з гантелями

Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон, і тримайте гантелі перед стегнами.

Зробіть нахил, тримаючи спину прямою. Коліна повинні бути злегка зігнуті протягом усього руху.

5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схудненняСтанова тяга (фото: кадр з відео)

Раніше ми повідомляли про 5 найкращих тренувань для зміцнення серцево-судинної системи.

Також чи писали, в чому різниця між йогою та пілатесом.

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