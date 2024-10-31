5 вправ для домашнього тренування, які допоможуть схуднути

Фізичні вправи можна легко виконувати вдома без будь-якого спеціального обладнання. Тренер назвала вправи, які допоможуть скинути вагу та привести тіло в форму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Сертифікований тренер Кейт Мейер назвала п’ять простих, але ефективних вправ для домашнього тренування, які можна легко включити у свій розпорядок, щоб скинути вагу.
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