5 вправ для домашнього тренування, які допоможуть схуднути

Фізичні вправи можна легко виконувати вдома без будь-якого спеціального обладнання. Тренер назвала вправи, які допоможуть скинути вагу та привести тіло в форму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Сертифікований тренер Кейт Мейер назвала п’ять простих, але ефективних вправ для домашнього тренування, які можна легко включити у свій розпорядок, щоб скинути вагу.

Кожну вправу потрібно виконувати 10 разів, перш ніж переходити до наступної.

Присідання зі стрибками на 180 градусів

Цей рух нижньою частиною тіла схожий на класичний стрибковий присід, але з додатковим поворотом на 180 градусів.

Спочатку поставте ноги на ширині плечей. Далі присядьте і високо підстрибніть і в цей момент обертайте тулуб, поки не станете обличчям в інший бік.

Присідання зі стрибками (фото: кадр з відео)

Випади

Це ефективна вправа для ніг, яка спалює калорії, зміцнюючи сідниці, підколінні сухожилля та литки.

Зробіть крок однією ногою вперед та перейдіть у випад. Перенесіть всю вагу на ногу, якою зробили крок та поставте руки на стегна.

Опустіть тіло в випад, поки обидві ноги не створять кути 90 градусів.

Випади (фото: eatthis.com)

Планка з присіданням

Цей високоінтенсивний рух є унікальним способом спалити багато калорій.

Спочатку присядьте, а потім швидко прийміть положення планки. Після цього різко зробіть знову присідання, при цьому руки піднімаючи вверх.

Планка з присіданнями (фото: кадр з відео)

Планка з рухами ногами

Почніть з планки, тілом повинно бути у на прямій лінії.

Відведіть праве коліно вбік до правого плеча. Далі п овторіть рух з протилежного боку і продовжуйте чергувати.

Планка з рухами ногами (фото: eatthis.com)

Віджимання

Це класична вправа, яка дуже ефективна.

Станьте у планку, тримаючи тіло на прямій лінії, а корпус прямим.

Опустіть груди до підлоги, тримаючи лікті близько до боків тіла.