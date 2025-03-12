5 вистав у театрі Франка, на які найважче купити квитки

Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, багато людей не перестали цікавитися мистецтвом. Так, квитки на деякі вистави в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка розкуповують за кілька місяців через високий попит.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, на які вистави глядачі найчастіше не можуть купити квитки.

"Конотопська відьма"

Найпопулярніша постановка, на яку неможливо купити квитки навіть завчасно, це "Конотопська відьма". Ця вистава за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка розповідає про життя містечка Конотоп, козацького старшину, сотника славної конотопської сотні Микиту Уласовича Забрьоху, його писаря Прокопа Григоровича Пістряка та відьму Явдоху Зубиху.

Вистава отримала міжнародне визнання завдяки своєму унікальному поєднанню класики та сучасного театрального мистецтва. Під керівництвом талановитого режисера Івана Уривського вона не лише стала хітом на українських сценах, а й отримала схвальні відгуки на міжнародних театральних фестивалях.



Вистава "Конотопська відьма" (фото: ft.org.ua)

"Кайдашева сім'я"

Вистава за повістю українського письменника Івана Нечуя-Левицького. Сюжет Кайдашевої сім'ї охоплює події, що відбулися у великій сільській родині Кайдашів. Головні герої: Кайдаш, його дружина Маруся та двоє синів Карп і Лаврін. У постановці показано переломний момент існування сім'ї, коли дорослішають діти, обирають собі пари та починається інше життя.

Зазначимо, що комічні та драматичні ситуації, в які потрапляють персонажі, взяті з реального життя.



Вистава "Кайдашева сім'я" (фото: ft.org.ua)

"Марія Стюарт"

П'єса "Марія Стюарт" (1800 р.) німецького поета і драматурга Фрідріха Шиллера створена на основі документальних матеріалів про життя останньої католицької королеви Шотландії Марії Стюарт. Це історія протистояння двох великих жінок, конфлікту двох королев.

У своїй постановці Іван Уривський виключає романтичний контекст, зосереджуючись на темі влади, залежності та зради. Герої вистави "Марія Стюарт" домагаються власних інтересів за допомогою сексу, інтриг і помсти. Тут немає місця моральним сумнівам, а сам палац перетворюється на нічний клуб із неоновою вивіскою Crown.



Вистава "Марія Стюарт" (фото: ft.org.ua)

"Грек Зорба"

Це п'єса Віталія Малахова та Анатолія Хостікоєва за мотивами роману Нікоса Казандзакіса "Я, Грек Зорба".

В основі сюжету - життєві перипетії Алексіса Зорби, невиправного романтика, вічного мандрівника, філософа і мудреця, музиканта і танцюриста. Особливим змістом сповнена його зустріч із молодим господарем Нікосом, романтичне кохання з вічною Жінкою та безліч інших сумних і радісних подій, учасником яких став Зорба.



Вистава "Грек Зорба" (фото: ft.org.ua)

"Авантюрист"

За мотивами роману Тадеуша Доленгі-Мостовича "Кар'єра Никодима Дизми".

Чоловік із невеликого містечка приїжджає до столиці. І хоча Никодим Дизма не має освіти та спеціальності, він мріє знайти "тепленьке місце", щоб гарно жити й не докладати особливих зусиль. Так одного разу до його рук випадково потрапляє запрошення на раут до голови Ради Міністрів.



Вистава "Авантюрист" (фото: ft.org.ua)

Також складно купити квитки на вистави "Життєве море" і "Весілля Фігаро".

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