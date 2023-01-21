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5 випадків, коли ми даремно лікуємось антибіотиками

Коли антибіотиками лікуватися не треба (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Антибіотики – специфічні препарати, які багато хто сам собі призначає при першому ж "чиху". Це може призводити до резистентності, в результаті чого препарат може нам не допомогти, коли в цьому дійсно виникне потреба

Про п’ять випадків, коли люди даремно лікуються антибактеріальними препаратами, розповіли лікарі медичного центру Альтеро в Instagram.

Грип, застуда та інші вірусні захворювання

Антибіотики пригнічують ріст бактерій або вбивають їх. Вони не впливають на віруси. Грип – це вірусне захворювання. Внаслідок ускладнень грипу може виникнути бактеріальна інфекція. Лише в таких випадках лікар призначає антибіотики.

Бронхіт, синусит, інфекція вуха

Хоч бронхіт, синусит та інфекція вуха і виникають внаслідок, як вірусних, так і бактеріальних інфекцій, не поспішайте лікувати їх антибіотиками. Навіть, якщо їх спричиняють бактерії, лікар призначає антибіотики лише у дійсно важких випадках, коли впевнений, що причина захворювання – бактерії.

Запалення очей

Як часто, маючи почервоніння та запалення очей, ви йдете в аптеку, а там вам пропонують краплі, які містять антибіотики? Проте не знаючи напевно, чим викликане запалення ви не тільки витрачаєте зайві кошти, купуючи непотрібні ліки, а й ризикуєте власним здоров’ям. Не займайтесь самолікуванням. Використовуйте препарати з антибіотиками лише за призначенням лікаря, коли відомо, яка саме інфекція викликала захворювання.

Порізи

Не використовуйте антибактеріальні мазі "для запобігання інфекції" при незначних порізах, бо лише 3% ран інфікуються. Тому медпрацівник призначить антибіотики лише у визначених випадках поверхневих ран (при діабеті, ранах на ногах, пошкоджень більше 5 см, або забруднених).

Профілактика захворювання

Не приймайте антибіотики "для профілактики" захворювання. Антибіотики – це ліки, призначити які може виключно лікар відповідно до характеру інфекції.

На щастя, антибіотики з 1 серпня 2022 року в Україні відпускаються тільки за рецептом. Тож будьте пильні до свого здоров’я і не допивайте старі запаси, як тільки потече з носа чи залоскоче в горлі.

Раніше ми писали про ліки-фуфломіцини від застуди.

Крім того читайте, чи варто при ангіні приймати антибіотики.

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