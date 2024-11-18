5 важливих причин, чому дієти закінчуються зривом та набором ваги

Під час схуднення часто люди сидять на дієтах, які часто закінчують зривом та набором ваги. Нутриціолог назвала основні помилки під час дієт, яких варто уникати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи дійсно дієти допомагають схуднути та як уникнути тимчасового результату.

Що таке дієта

Дієта являє собою спеціальні правила харчування, які можуть включати інформацію про рекомендовані продукти, методи приготування їжі, обсяги порцій, частоту та час вживання їжі. Найчастіше в повсякденному житті кажучи про дієту мається на увазі харчування для зниження ваги. Однак насправді дієта має набагато більш широкий вплив на організм.

Вона може стосуватися їжі та напоїв, які людина споживає щодня, а також психічних і фізичних обставин, пов’язаних із прийомом їжі. Харчування передбачає більше, ніж просто дотримання "хорошої" дієти - це харчування на всіх рівнях.

Модні дієти та дослідження харчування змінюються майже щодня. І все ж, попри весь ажіотаж, дослідження показують, що правильний вибір їжі позитивно впливає на здоров’я, а неправильне харчування має негативні довгострокові наслідки.

Однак часто "сидіння" на дієтах закінчуються зривами. Часто дієти не працюють, бо вони створюють тимчасовий результат, але не змінюють звички на довгий термін

До того ж вони можуть викликати стрес, почуття голоду і навіть переїдання.

Причини зривів

За словами нутриціолога Анастасії Краєвської, є певні причини, які не дозволяють втриматись на дієті та викликають зриви та переїдання.

Надмірні обмеження

Дієти часто полягають у суворих обмеженнях, через які виникає почуття голоду і незадоволення, що призводять до зривів і переїдання.

Тому запамʼятайте, що строгі обмеження не дають результату на довгий час.

Нереалістичні очікування

Часто люди очікують швидких результатів, але втрата ваги - це довгий процес, який вимагає терпіння.

Також, коли результат не відповідає очікуванням, приходить розчарування і бажання здатися.

Психологічний тиск

Чим більше ви забороняєте собі певні продукти, тим сильніше бажання їх зʼїсти. Відчуття провини після "порушення" тільки ускладнюють ситуацію.

Тому дієти можуть створювати ніби то замкнуте коло.

Заїдання емоцій

Багато людей вживають їжу як спосіб впоратися зі стресом, нудьгою або емоційними труднощами.

Важливо визнати, коли споживання їжі - для задоволення емоцій, а не через фізичний голод та знайти альтернативні способи впоратися з ними.

Ігнорування бажань

Зазвичай дієти забороняють вживання улюблених продуктів, що може призвести до відчуття нестачі.

Замість того, щоб цілком виключати їх з раціону спробуйте додавати улюблені продукти у помірній кількості. Це допоможе зберегти задоволення від їжі і зменшити ризик зривів.