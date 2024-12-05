5 важливих правил, як не купити небезпечну іграшку для дитини

Новорічні свята - це період подарунків близьким, зокрема дітям. Втім, попри різноманіття іграшок на полицях магазинів, не всі з них безпечні.

Про те, на що звертати увагу, щоб обрати безпечну іграшку для дитини будь-якого віку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-сторінку заступника Голови Держпродспоживслужби України, Андрія Крейтора.

Обирати надійного продавця

Для того, щоб придбати іграшку, яка не становить небезпеки для дітлахів, слід уникати придбання товару на стихійних ринках, а також в точках продажу, які викликають бодай найменші сумніви.

Натомість обирайте офіційні онлайн-майданчики або перевірені магазини, які надають повну інформацію про товар і гарантують якість іграшок.

Перевірити відповідність стандартам

Своєрідною гарантією безпеки іграшки є відповідність технічним регламентам: перевірці іграшки на силу биття, розтягування, стискання, гостроту країв, якість складу матеріалів та техніку виготовлення.

Переконайтесь, що іграшка відповідає вимогам. В цьому випадку має бути спеціальний знак відповідності.

Звертати увагу на етикетку

Щоб вибрати іграшку, яка буде безпечною для дитини, зверніть увагу на етикетку або упаковку. На ній має бути зазначена вся важлива інформація: повна назва товару, склад матеріалів та дані про виробника.

Щоб не купити небезпечну іграшку, зверніть увагу на етикетку (ілюстративне фото: Freepik)

Крім цього, до іграшки повинна надаватися інструкція, а також попередження щодо віку та використання. Не нехтуйте рекомендаціями: іграшки для дітей старшого віку часто містить дрібні елементи, які небезпечні для здоров'я та життя цікавої малечі.

Обирати іграшку з якісних матеріалів

Щоб обрати безпечну іграшку, варто уникати таких, які мають специфічний або різкий запах. Не менш важливо зважати на можливу токсичність фарби та оминати надто яскраві іграшки - в фарбі може бути перевищення норми кількості хімічних елементів.

До того ж міцність матеріалу іграшки впливає не лише на те, скільки "проживе" іграшка, а й на безпечну гру - гострі шматки пластику зламаної іграшки можуть поранити дитину.

Перевірити надійність виготовлення

Іншим критерієм вибору безпечної іграшки є надійність кріплення. Адже дітлахи часто люблять тягнути за деталі, задля дослідження нового предмету.

Варто переконатися, що іграшка відповідає віку та не містить дрібних деталей, які становлять небезпеку для малюків - діти можуть їх проковтнути.

Пам'ятаючи про ці поради та ретельно обираючи іграшку до новорічних свят, ви зможете придбати безпечний та якісний подарунок, який довго тішитиме дитину.