5 українських зірок, які пережили смерть коханих

Тіна Кароль

У 2013 році від раку шлунка помер чоловік співачки Тіни Кароль Євген Огір.

Цю трагедію вона переживала дуже важко, навіть думала про те, щоб накласти на себе руки.

"Коли не стало чоловіка, було все. І суїцидальні настрої, різне. Але всі ми прийшли по одному в цей світ і по одному підемо. У кожного своя місія, своя історія, свій відведений вік. І вкоротити собі його я не маю права. Тим більше, що у мене є синок - і він моя найбільша місія", - говорила знаменитість.

Після того, як не стало коханого артистки, їй стали приписувати романи з різними чоловіками. Однак що насправді відбувається в особистому житті співачки - вона не розкриває.

Тіна Кароль з покійним чоловіком (фото: instagram.com/tina_karol)

Надія Хільська

Акторка Надія Хільська втратила чоловіка, актора Олексія Хільського, на війні. Це сталося 17 серпня під Роботиним на Запорізькій ділянці фронту.

З того дня життя зірки змінилося назвавжди.

"Я не знаю, чи стане легше. Це дуже важка втрата. Ми разом жили майже 17 років. У нас донька. Ми справді кохали одне одного. Ми все життя були поруч", - ділилася Хільська.

Надія і Олексій Хільські (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Олексій Вертинський

Відомий актор Олексій Вертинський дуже рано поховав дружину. Його жінка Тетяна пішла з життя у віці 46 років.

Вона страждала від бічного аміотрофічного склерозу, важкої невиліковної хвороби. Олексій згадує, як кохана буквально танула на його очах. Він завжди був поруч, піклуючись про неї.

Донька і дружина Олексія Вертинського (фото: instagram.com/kseniya_vertinska)

Після трагічної втрати артист не зміг відкрити своє серце для нових романтичних почуттів.

Олексій Вертинський (фото: instagram.com/oleksiy_vertinskiy)

Олена Гребенюк

Оперна співачка Олена Гребенюк втратила нареченого Каро Дадаяна, з яким 10 років тому готувалася до весілля.

Чоловік не скаржився на здоров'я, тому його смерть стала несподіванкою для артистки. За її словами, це сталося раптово.

"Мені було 36-37 років. Зараз мені 48 років. Уже 10 років його немає. Ми готувалися до весілля. Двоє дорослих людей, у яких є діти. Це було 2 лютого. Це життя, воно триває. Якщо ти вже це пережив, усвідомив, що так сталося, що нічого не змінити... У нього стався серцевий напад", - поділилася виконавиця.

Олена Гребенюк (фото: instagram.com/helengreb)

Ultra

У перші дні війни співачка ULTRA втратила свого чоловіка та ледь сама не загинула від куль, рятуючись з-під обстрілів.

"Як і всі, ми довго вагалися - залишатися вдома або виїжджати. Я декілька разів збирала та розбирала речі. Кожну хвилину читала новини. Але коли почався бій на Житомирській трасі, стало дуже страшно, і ми вирішили виїхати з Києва. Я пам'ятаю кожну мить того дня", - емоційно розповідала артистка.

Дорогою під Києвом почалася стрілянина, пригадала виконавиця. Її коханий зупинився на узбіччі, а вона їхала за ним в іншій машині і також зупинилася.

"Одразу зателефонувала йому, попросила лягти на підлогу. У відповідь він сказав мені: "Міло, я тебе кохаю. Я хочу жити. Мене вбивають". Потім я телефонувала знов і знов. Але вже ніхто не відповідав…", - шокувала ULTRA.

Ultra (фото: instagram.com/ultra_mila)