5 трилерів про маніяків та маніячок, від яких холоне серце. Сюжети вразять реалістичністю
Моторошні фільми про маніяків здатні неабияк полоскати нерви, особливо якщо сюжет максимально реалістичний. І вже вийшло чимало таких стрічок.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 моторошних фільмів про маніяків та маніячок, які варті вашої уваги.
"Мізері"
Ця історія розповість про письменника, який потрапляє у дуже дивну ДТП. Його рятує жінка, яка з першої секунди здається підозрілою. Втім, ви навіть не здогадуєтеся, що вона насправді приховує.
І потім жінка виявиться справжньою маніячкою. Вона змусить письменника робити те, що їй хочеться. Чи зможе він втекти від навіженої?
"Незнайомці"
Дійсно моторошний фільм починається з того, що пара вирушає на відпочинок за місто. Будинок, який здається чудовим місцем для романтичного вік-енду, згодом стане пекельною пасткою.
Втім, справжні жахи почнуться не одразу. Сюжет триматиме у напрузі, адже маніяки, які з'являться в фільмі, дійсно жорсткі. Їх ніщо не зможе зупинити.
"Єретик"
"Свіжий" трилер розповість про двох дівчат, які опиняться в будинку одинокого літнього чоловіка. Спочатку вони хотіли переконати його в суперечці щодо релігії, але потім все ж вирішать піти.
Втім, чоловік не поспішає сказати їм "бувайте". Дівчата опинилися у дуже жорстокій пастці, ніби маніяк чекав саме на них роками. А фінал стрічки вразить багатьох.
"Хто ви, містере Брукс?"
В центрі сюжету - успішний чоловік, який приховує дуже моторошний секрет. В ньому ніби живуть дві особистості. І якщо першу бачать всі, то другу він старанно приховує.
А потім чоловіка помітить ще один маніяк, який налякає вас ще сильніше. Історія дуже заплутана та несподівана, а тому змусить затамувати подих.
"Монстр"
Трилер, який засновано на реальних подіях, розповість про жінку легкої поведінки. Вона намагається знайти можливість змінити своє життя, але все вирішить зустріч з клієнтом, якого вона вб'є.
На цьому злочини жінки не закінчаться. Вона відкриє в собі дуже темний бік, якому не зможе давати опір. Втім, навряд чи маніячка зуміє довго залишатися непоміченою.
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