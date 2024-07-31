5 способів, які знизять рівень холестерину та зменшать ризик серцевих захворювань

Що таке холестерин

Холестерин - це жироподібна речовина, що виробляється печінкою і надходить з продуктами тваринного походження, такими як м’ясо, молочні продукти та напівфабрикати.

Печінка вироблятиме менше холестерину, якщо ви споживаєте багато цієї речовини з їжею, тому харчовий холестерин рідко має великий вплив на загальний рівень холестерину.

Однак вживання великої кількості насичених жирів і трансжирів може підвищити рівень холестерину.

Як знизити холестерин

Дієтолог назвала 5 порад, як знизити рівень холестерину за допомогою дієти та зменшити ризик серцевих захворювань.

Їжте продукти, багаті на розчинну клітковину

Розчинна клітковина міститься у великій кількості в бобах, бобових, цільних зернах, льоні, яблуках і цитрусових.

Регулярне споживання розчинної клітковини повʼязане зі зниженням рівня загального холестерину та "поганого" холестерину ЛПНЩ на 5-10% всього за чотири тижні.

Вживайте багато овочів та фруктів

Вживання фруктів та овочів - це простий спосіб знизити рівень холестерину. Фрукти та овочі також містять велику кількість антиоксидантів, які запобігають окисленню холестерину ЛПНЩ і утворенню бляшок у артеріях.

Готуйте з травами та спеціями

Трави та спеції - це поживні джерела енергії, наповнені вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Дослідження показали, що часник, куркума та імбир можуть знижувати рівень холестерину при регулярному вживанні.

Сушені орегано, шавлія, мʼята, чебрець, гвоздика, запашний перець і кориця містять найбільшу кількість антиоксидантів, так само як і свіжі трави, такі як орегано, майоран, кріп і кінза.

Їжте різноманітні ненасичені жири

За словами дієтолога, люди, які їдять більше ненасичених жирів і менше насичених, з часом мають тенденцію до зниження рівня холестерину.

Такі продукти, як авокадо, оливки, жирна риба та горіхи містять достатню кількість корисних для серця ненасичених жирів, тому їх корисно їсти регулярно.

Уникайте штучних трансжирів

Вживання штучних трансжирів підвищує рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ, знижує рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ і повʼязане з підвищеним на 23% ризиком серцевих захворювань.

Експерт радить звертати увагу на слова "частково гідрогенізований" у списках інгредієнтів. Цей термін вказує на те, що продукт містить транс-жири і його слід уникати.

Природні транжири, що містяться в мʼясі та молочних продуктах, також можуть підвищувати рівень холестерину.

Однак вони присутні в досить малих кількостях, щоб не становити великої загрози для здоров'я.