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5 спосіб, які допоможуть схуднути раз і назавжди без усіляких дієт

Дієтолог поділилась секретами, які допоможуть схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Втрата ваги є актуальною метою багатьох людей з різних причин. Дієтолог назвала 5 порад, які допоможуть прибрати надлишкову вагу без особливого навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

кщо ви готуєте їжу, завжди готуйте більше, ніж потрібно. Таким чином ви можете запакувати залишки їжі та покласти їх у холодильник або морозильну камеру ще на один день.

Це підходить для всього, від салатів і супів на обід та до бульйону на вечерю. Це не дасть вам потягнутися до напівфабрикатів, які можуть бути наповнені сіллю та цукром.

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