5 спосіб, які допоможуть схуднути раз і назавжди без усіляких дієт

кщо ви готуєте їжу, завжди готуйте більше, ніж потрібно. Таким чином ви можете запакувати залишки їжі та покласти їх у холодильник або морозильну камеру ще на один день.

Це підходить для всього, від салатів і супів на обід та до бульйону на вечерю. Це не дасть вам потягнутися до напівфабрикатів, які можуть бути наповнені сіллю та цукром.