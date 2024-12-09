5 спосіб, які допоможуть схуднути раз і назавжди без усіляких дієт

Втрата ваги є актуальною метою багатьох людей з різних причин. Дієтолог назвала 5 порад, які допоможуть прибрати надлишкову вагу без особливого навантаження.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
кщо ви готуєте їжу, завжди готуйте більше, ніж потрібно. Таким чином ви можете запакувати залишки їжі та покласти їх у холодильник або морозильну камеру ще на один день.
Це підходить для всього, від салатів і супів на обід та до бульйону на вечерю. Це не дасть вам потягнутися до напівфабрикатів, які можуть бути наповнені сіллю та цукром.
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