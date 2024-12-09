5 спосіб, які допоможуть схуднути раз і назавжди без усіляких дієт

Втрата ваги є актуальною метою багатьох людей з різних причин. Дієтолог назвала 5 порад, які допоможуть прибрати надлишкову вагу без особливого навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

"Здорова" тарілка

Дієтолог Гуна Біланде розповіла, що першим кроком є ​​переконатися, що ви харчуєтесь корисно. Зокрема, 25% тарілки має містити нежирне джерело білка, таке як курка, лосось або яйця.

Тоді як половину тарілки слід присвятити овочам, а решту можна скласти зі складних вуглеводів, таких як картопля, рис або макарони.

"Нежирний білок справді важливий у дієті, тому що він допомагає нарощувати та відновлювати м’язи, а також дає відчуття ситості довше, а отже, сприяє втраті жиру", - зазначила експерт.

Приготування їжі

Якщо у вас був довгий день і ви втомилися, може бути легко відмовитися від плану здорового харчування. Тому, я кщо ви готуєте їжу, завжди готуйте більше, ніж потрібно. Таким чином ви можете запакувати залишки їжі та покласти їх у холодильник або морозильну камеру ще на один день.

Це підходить для всього, від салатів і супів на обід та до бульйону на вечерю. Це не дасть вам потягнутися до напівфабрикатів, які можуть бути наповнені сіллю та цукром.

Їжте повільно

В багатьох випадках людям потрібно заново вчитися правильно жувати. Важливо зменшити швидкість і відмовитися від усіх екранів, включаючи телевізори та телефони під час їжі.

Так ви швидше зупинитесь і не переїсте, адже нічого вас не буде відволікати. До того ж важливо ретельно пережовувати їжу, щоб покращити травлення.

Вживання великої кількості води

Зволоження - ще одна з головних порад Гуни щодо придушення голоду.

Якщо ви відчуваєте голод, спочатку випийте склянку води. Якщо організм добре зволожений та отримує високий рівень білка, то ви не переїсте.

Регулярно займайтеся спортом

Лише 30 хвилин фізичних вправ на день можуть творити чудеса і це може бути просто прогулянка. Вам не обов’язково ходити в спортзал щодня.