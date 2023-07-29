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5 симптомів серцевої недостатності, які маскуються під інші хвороби

Як зрозуміти, що у вас проблеми з серцем (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Серцева недостатність - стан, за якого серце не здатне ефективно забезпечувати організм кров'ю. Це серйозне захворювання, що вимагає уважного ставлення і своєчасного лікування. Проте інколи проблеми з серцем можуть маскуватися під інші хвороби.

Як зрозуміти, що серце працює неправильно, розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.

Стомлюваність і слабкість

Варто звернути увагу, якщо ваші повсякденні завдання почали спричиняти відчуття втоми, сонливості чи навіть депресії. Це може бути пов’язано з недостатнім кровопостачанням органів і тканин.

Серце не справляється з навантаженням і не може забезпечити тілу достатньо кисню та енергії.

Втрата апетиту і схуднення

У деяких випадках серцева недостатність може призвести до втрати апетиту і малопомітної втрати ваги.

Причиною цього може бути знижена здатність організму засвоювати поживні речовини і зберігати рідину.

Задишка

Ви можете відчувати нестачу повітря або утруднене дихання за найменшої фізичної активності або навіть у стані спокою. Це - серйозний сигнал тривоги.

Серцева недостатність може спричиняти скупчення рідини в легенях, що призводить до задишки.

Набряклість

Набряк може виникати через надмірне накопичення рідини і тканинах обличчя, тіла чи органах.

При серцевій недостатності набрякати можуть ноги, щиколотки чи навіть живіт.

Статева відмова

Через серцеву недостатність може зменшуватися сексуальне бажання в обох статей. Причина цьому - знижене кровопостачання до органів репродуктивної системи.

 

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