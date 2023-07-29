5 симптомів серцевої недостатності, які маскуються під інші хвороби

Серцева недостатність - стан, за якого серце не здатне ефективно забезпечувати організм кров'ю. Це серйозне захворювання, що вимагає уважного ставлення і своєчасного лікування. Проте інколи проблеми з серцем можуть маскуватися під інші хвороби.
Як зрозуміти, що серце працює неправильно, розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.
Варто звернути увагу, якщо ваші повсякденні завдання почали спричиняти відчуття втоми, сонливості чи навіть депресії. Це може бути пов’язано з недостатнім кровопостачанням органів і тканин.
Серце не справляється з навантаженням і не може забезпечити тілу достатньо кисню та енергії.
У деяких випадках серцева недостатність може призвести до втрати апетиту і малопомітної втрати ваги.
Причиною цього може бути знижена здатність організму засвоювати поживні речовини і зберігати рідину.
Ви можете відчувати нестачу повітря або утруднене дихання за найменшої фізичної активності або навіть у стані спокою. Це - серйозний сигнал тривоги.
Серцева недостатність може спричиняти скупчення рідини в легенях, що призводить до задишки.
Набряк може виникати через надмірне накопичення рідини і тканинах обличчя, тіла чи органах.
При серцевій недостатності набрякати можуть ноги, щиколотки чи навіть живіт.
Через серцеву недостатність може зменшуватися сексуальне бажання в обох статей. Причина цьому - знижене кровопостачання до органів репродуктивної системи.
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