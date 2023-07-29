ua en ru
Сб, 29 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

5 симптомів серцевої недостатності, які маскуються під інші хвороби

Новость на русском →
Субота 29 липня 2023 06:40
5 симптомів серцевої недостатності, які маскуються під інші хвороби Як зрозуміти, що у вас проблеми з серцем (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Наталія Іванюк

Серцева недостатність - стан, за якого серце не здатне ефективно забезпечувати організм кров'ю. Це серйозне захворювання, що вимагає уважного ставлення і своєчасного лікування. Проте інколи проблеми з серцем можуть маскуватися під інші хвороби.

Як зрозуміти, що серце працює неправильно, розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.

Стомлюваність і слабкість

Варто звернути увагу, якщо ваші повсякденні завдання почали спричиняти відчуття втоми, сонливості чи навіть депресії. Це може бути пов’язано з недостатнім кровопостачанням органів і тканин.

Серце не справляється з навантаженням і не може забезпечити тілу достатньо кисню та енергії.

Втрата апетиту і схуднення

У деяких випадках серцева недостатність може призвести до втрати апетиту і малопомітної втрати ваги.

Причиною цього може бути знижена здатність організму засвоювати поживні речовини і зберігати рідину.

Задишка

Ви можете відчувати нестачу повітря або утруднене дихання за найменшої фізичної активності або навіть у стані спокою. Це - серйозний сигнал тривоги.

Серцева недостатність може спричиняти скупчення рідини в легенях, що призводить до задишки.

Набряклість

Набряк може виникати через надмірне накопичення рідини і тканинах обличчя, тіла чи органах.

При серцевій недостатності набрякати можуть ноги, щиколотки чи навіть живіт.

Статева відмова

Через серцеву недостатність може зменшуватися сексуальне бажання в обох статей. Причина цьому - знижене кровопостачання до органів репродуктивної системи.

Раніше ми писали про 5 препаратів, які мають бути у вашій аптечці, якщо у вас "серце".

Також читайте, як не можна міряти тиск, щоб тонометр показав правильні цифри.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі кардіолог