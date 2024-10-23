5 симптомів проблем з кишківником, які ніколи не можна ігнорувати

Проблеми з кишківником можуть виникнути раптово та завдати тривалого дискомфорту. Деякі симптоми можуть вказувати на потенційні проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку дієтолога Хлої Вільямс.
Незалежно від того, чи це депресія, тривога чи інші психічні розлади, раціон і здоров’я кишківника пов’язані з настроєм. Крім того, відчуття втоми або низький рівень енергії можуть бути ознаками проблем з кишківником.
Дотримування харчування, багатого на продукти з високим вмістом харчових волокон, може обмежити ріст шкідливих бактерій та стимулювати біфідобактерії.
Варто віддати перевагу таким продуктам, як яблука, чорниці, нут, сочевиця та квасоля.
Пребіотики - хороше джерело для певної популяції здорових бактерій кишківника. Наприклад, біфідобактерії, які попереджують запалення кишківника.
Пребіотики можуть бути особливо корисними для людей з ожирінням. До того ж вони знижують рівні інсуліну та холестерину, зменшуючи ризик серцевої хвороби та діабету.
Ферментована їжа, така як кефір, комбуча та природний йогурт сприяють поширенню здорових кишкових бактерій і знижують рівень Ентеробактерій.
Натуральний йогурт багатий на лактобацили, які корисні для пацієнтів з запальним захворюванням кишківника.
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