5 симптомів проблем з кишківником, які ніколи не можна ігнорувати

Які симптоми повинні насторожити

Часта печія

Погане психічне здоров'я

Незалежно від того, чи це депресія, тривога чи інші психічні розлади, раціон і здоров’я кишківника пов’язані з настроєм. Крім того, відчуття втоми або низький рівень енергії можуть бути ознаками проблем з кишківником.

Які продукти корисні для кишківника

Харчові волокна та цільнозернова їжа

Дотримування харчування, багатого на продукти з високим вмістом харчових волокон, може обмежити ріст шкідливих бактерій та стимулювати біфідобактерії.

Варто віддати перевагу таким продуктам, як яблука, чорниці, нут, сочевиця та квасоля.

Пробіотики

Пребіотики - хороше джерело для певної популяції здорових бактерій кишківника. Наприклад, біфідобактерії, які попереджують запалення кишківника.

Пребіотики можуть бути особливо корисними для людей з ожирінням. До того ж вони знижують рівні інсуліну та холестерину, зменшуючи ризик серцевої хвороби та діабету.

Їжте ферментовані продукти

Ферментована їжа, така як кефір, комбуча та природний йогурт сприяють поширенню здорових кишкових бактерій і знижують рівень Ентеробактерій.

Натуральний йогурт багатий на лактобацили, які корисні для пацієнтів з запальним захворюванням кишківника.