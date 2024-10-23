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5 симптомів проблем з кишківником, які ніколи не можна ігнорувати

Середа 23 жовтня 2024 11:35
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5 симптомів проблем з кишківником, які ніколи не можна ігнорувати Які симптоми вказують на проблеми з кишківником (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Проблеми з кишківником можуть виникнути раптово та завдати тривалого дискомфорту. Деякі симптоми можуть вказувати на потенційні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку дієтолога Хлої Вільямс.

Які симптоми повинні насторожити

Здуття після сніданку

Якщо після сніданку у вас виникає здуття живота, то це може бути ознакою надмірного росту бактерій у тонкій кишці.

За словами експерта, здуття виникає, коли в тонкому кишечнику накопичується надлишок бактерій, які ферментують їжу. Це призведе до сильного дискомфорту.

"З іншого боку, якщо ви прокидаєтеся з чудовим почуттям, а потім до кінця дня відчуваєте, що виглядаєте на дев’ятому місяці вагітності, це показник низької кислотності шлунка", - зазначила дієтолог.

Часта печія

Часта печія може бути показником низької кислотності шлунка. Люди з такою проблемою часто звертаються до препаратів, які пригнічують кислотність, що може сприяти виникненню проблеми та погіршувати печію в довгостроковій перспективі.

"Я рекомендую прийняти дві чайні ложки яблучного оцту вранці протягом п’ятнадцяти хвилин після пробудження, змішавши з гарячою водою. Це допоможе збільшити кількість соляної кислоти, яка є у вашому тілі", - додала Вільямс.

Біль у шлунку після їжі

Ще одна ознака, яку не слід ігнорувати - це біль у шлунку після їжі.

"Якщо вам здається, що все, що ви їсте, викликає біль у шлунку, це, ймовірно, тому, що у вас негерметичний кишечник і розвинулась харчова чутливість до продуктів, які ви їсте", - йдеться у повідомленні.

Білий язик

Білий наліт на язиці є ознакою того, що у вас, швидше за все, надмірний ріст грибків Candida. До того ж може виникнути закреп, чутливість до їжі, втома та сильна тяга до цукру. Також виникне біль в суглобах і часті перепади настрою.

Погане психічне здоров'я

Незалежно від того, чи це депресія, тривога чи інші психічні розлади, раціон і здоров’я кишківника пов’язані з настроєм. Крім того, відчуття втоми або низький рівень енергії можуть бути ознаками проблем з кишківником.

Які продукти корисні для кишківника

Харчові волокна та цільнозернова їжа

Дотримування харчування, багатого на продукти з високим вмістом харчових волокон, може обмежити ріст шкідливих бактерій та стимулювати біфідобактерії.

Варто віддати перевагу таким продуктам, як яблука, чорниці, нут, сочевиця та квасоля.

Пробіотики

Пребіотики - хороше джерело для певної популяції здорових бактерій кишківника. Наприклад, біфідобактерії, які попереджують запалення кишківника.

Пребіотики можуть бути особливо корисними для людей з ожирінням. До того ж вони знижують рівні інсуліну та холестерину, зменшуючи ризик серцевої хвороби та діабету.

Їжте ферментовані продукти

Ферментована їжа, така як кефір, комбуча та природний йогурт сприяють поширенню здорових кишкових бактерій і знижують рівень Ентеробактерій.

Натуральний йогурт багатий на лактобацили, які корисні для пацієнтів з запальним захворюванням кишківника.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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